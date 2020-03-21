ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить

21.03.2020 18:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Весна – время посадки плодовых деревьев. Как выбрать дерево и правильно посадить его, рассказали в программе «Плюс-минус».

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить

Тамара Грушева, кандидат сельскохозяйственных наук:
У нас есть саженцы: однолетний и двухлетний. Корневая система после хранения должна быть хорошо развита. Берём секатор, можем сделать такой надрезик. Она зелёненькая, корни не ломаются.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить

Обратите внимание, чтобы не было морозобоя, солнечных ожогов и повреждения мышами.

Участок должен быть выровненный, желательно под плодовые деревья выбирать южные склоны. Размер нашей посадочной ямы: 60-70 сантиметров – ширина и 70 сантиметров – глубина.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить

Насыпали ведро перегнойчика, обязательно, чтобы перегной был у нас не свежий, а перепревший. В нашу посадочную яму добавляем обязательно минеральные удобрения: суперфосфата – 50-80 граммов, калийного удобрения – 50-100 граммов.

Закрываем нашу смесь самым верхним плодородным слоем, ставим кол, берём саженец, ставим его к колышку, на этот холмик.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить

Расправляем аккуратненько корешки и присыпаем верхним слоем земли. Притаптываем плотненько, можно так немножечко встряхнуть.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить

Место прививки должно быть на высоте 5-10 сантиметров от уровня почвы.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить

Для полива нам нужно где-то под одно деревце 10-20 литров воды. Нужно наш саженец подвязать к колу. Для этого нам нужен подвязочный материал, он должен быть достаточно плотным, но мягким.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить

Наш саженец посажен, будем ждать плодов.

Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить

Люди в материале: Тамара Грушева

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Весна – время посадки плодовых деревьев. Как выбрать дерево и правильно посадить его, рассказали в программе «Плюс-минус». Тамара Грушева, кандидат...
 
Новости дня
Новости разные
 
Астероид величиной с гору летит к Земле
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

20.03.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика