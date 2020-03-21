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Высаживаем плодовое дерево правильно: куда, как, и сколько удобрений вносить
Источник материала: СТВ
Весна – время посадки плодовых деревьев. Как выбрать дерево и правильно посадить его, рассказали в программе
Тамара Грушева, кандидат сельскохозяйственных наук:
Обратите внимание, чтобы не было морозобоя, солнечных ожогов и повреждения мышами.
Закрываем нашу смесь самым верхним плодородным слоем, ставим кол, берём саженец, ставим его к колышку, на этот холмик.
Расправляем аккуратненько корешки и присыпаем верхним слоем земли. Притаптываем плотненько, можно так немножечко встряхнуть.
Для полива нам нужно где-то под одно деревце 10-20 литров воды. Нужно наш саженец подвязать к колу. Для этого нам нужен подвязочный материал, он должен быть достаточно плотным, но мягким.
Наш саженец посажен, будем ждать плодов.
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Весна – время посадки плодовых деревьев. Как выбрать дерево и правильно посадить его, рассказали в программе «Плюс-минус». Тамара Грушева, кандидат...
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