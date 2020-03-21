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Минжилкомхоз: беспрецедентный документ позволяет собственнику увеличить стоимость своего жилья за счёт помощи государства
Источник материала: СТВ
Сферу ЖКХ обсуждали во время съёмок программы
Геннадий Акстилович, начальник управления по работе с обращениями граждан и СМИ Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Беларусь:
К сожалению, ещё пока не получила такого серьёзного распространения. Насколько я знаю, там 6 домов уже изъявили желание, в принципе, воспользоваться этой возможностью. Далее, наверное, социальная направленность выражается в точечной поддержке малообеспеченных граждан. Это система безналичных жилищных субсидий. Справочно если сказать, за 2019 год оказана поддержка в размере полутора миллиона рублей. Причём большинство этой суммы – по-моему, 1,4 миллиона оказано выявительным принципом. То есть гражданину, вообще, нет никакой необходимости куда-либо обращаться. Всё делает за него программное обеспечение и частично специалисты.
Геннадий Калёнов, исполнительный директор Международной ассоциации менеджмента недвижимости в Беларуси:
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Минжилкомхоз: беспрецедентный документ позволяет собственнику увеличить стоимость своего жилья за счёт помощи государства
Сферу ЖКХ обсуждали во время съёмок программы «В обстановке мира».
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