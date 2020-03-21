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В футбольном чемпионате Беларуси грубо ошибся судья

21.03.2020 19:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На 56-й минуте матча 1-го тура чемпионата Белоруссии «Ислочь» — «Неман» (1:0) ошиблась бригада судей во главе с Евгением Наумовым, пишет Спорт-Экспресс.



Ни он, ни его первый ассистент Антон Игнатюк не заметили, что футболист гостей Андрей Якимов сыграл левой рукой, остановив мяч, летевший в ворота. Арбитру следовало назначить 11-метровый удар и удалить Якимова. (Александр Бобров)

В итоге «Ислочь» победила «Неман», единственный гол забил форвард сборной Гвинеи
 
 
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На 56-й минуте матча 1-го тура чемпионата Белоруссии «Ислочь» — «Неман» (1:0) ошиблась бригада судей во главе с Евгением Наумовым, пишет Спорт-Экспресс.
 
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