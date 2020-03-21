Лукашенко: Россия поддержала предложения Беларуси по поставкам нефти

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В нефтяном споре России и Беларуси есть прогресс, рассказал президент Александр Лукашенко.

«Россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти, главное, что российская сторона согласилась на наши предложения уже в конце первого квартала. Мы видим ситуацию на нефтяном рынке, углеводородном. Понимаем, что природный газ привязан к нефти. И если есть падение цен на нефть, то и цены на газ должны быть ниже», – сказал белорусский лидер.

Соглашение о поставках российской нефти в Беларусь стороны не могут подписать с начала года из-за разногласий в цене.