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Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран

21.03.2020 19:33 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Вернуть людей на родину. Это тема, особое внимание которой уделялось и на совещании у Президента сегодня, 21 марта, и несколько дней назад, когда Александр Лукашенко ставил задачу вернуть наших соотечественников в страну.

Речь о белорусах, которые сейчас находятся в некоторых азиатских государствах и которых не пускали на рейсы, организованные российскими авиакомпаниями.

Проблемы возникли на ровном месте. Президент поручил разобраться с вопросом возвращения белорусов из-за рубежа

Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран

Наши главные союзники почему-то тянули с решением. Переговоры шли буквально в круглосуточном режиме. И вот, к счастью, долгожданный результат: сегодня к концу дня российская сторона заявила, что белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран. В Федеральном агентстве воздушного транспорта заверили, что препятствий на посадку на борт воздушных судов у граждан Беларуси быть не должно. Эту же информацию подтвердили и в российской дипмиссии в Минске. Причем решение касается всех граждан СНГ.

Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран

Белорусы смогут беспрепятственно улетать российскими рейсами из третьих стран

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Вернуть людей на родину. Это тема, особое внимание которой уделялось и на совещании у Президента сегодня, 21 марта, и несколько дней назад, когда...
 
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