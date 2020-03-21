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Пьяного дальнобойщика из Беларуси задержали в Германии

21.03.2020 19:38 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Инцидент произошел в Германии 19 марта. Очевидцы сообщили, что 40-тонная фура полностью заблокировала местную дорогу, а водитель, судя по всему, был пьян. Об этом сообщает presseportal.de.

Прибывшие на место полицейские достали из кабины грузовика 52-летнего белоруса. Самостоятельно стоять на ногах он не мог. Кроме того, в кабине фуры были обнаружены несколько пустых бутылок от спиртного.

Состояние здоровья водителя было критическим, его  доставили в больницу, пишет mlyn.by
 
 
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Инцидент произошел в Германии 19 марта. Очевидцы сообщили, что 40-тонная фура полностью заблокировала местную дорогу, а водитель, судя по всему, был пьян. Об...
 
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