Астероид величиной с гору летит к Земле

Источник материала: СТВ

Астероид величиной с гору взял курс на Землю. Он пройдёт мимо нашей планеты на расстоянии около 6 миллионов километров, рассказали в программе «Плюс-минус» . Это в 16 раз больше, чем от Земли до Луны.

По оценкам астрономов, размер небесного объекта – около 4 км в диаметре, а скорость около 30 000 км/ч. Oн станет самым крупным астероидом, который пролетит около Земли в этом году.



