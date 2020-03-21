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Астероид величиной с гору летит к Земле
Источник материала: СТВ
Астероид величиной с гору взял курс на Землю. Он пройдёт мимо нашей планеты на расстоянии около 6 миллионов километров, рассказали в программе
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Астероид величиной с гору взял курс на Землю. Он пройдёт мимо нашей планеты на расстоянии около 6 миллионов километров, рассказали в программе «Плюс-минус». Это в 16...
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