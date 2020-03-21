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Астероид величиной с гору летит к Земле

21.03.2020 18:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Астероид величиной с гору взял курс на Землю. Он пройдёт мимо нашей планеты на расстоянии около 6 миллионов километров, рассказали в программе «Плюс-минус». Это в 16 раз больше, чем от Земли до Луны.

По оценкам астрономов, размер небесного объекта – около 4 км в диаметре, а скорость около 30 000 км/ч. Oн станет самым крупным астероидом, который пролетит около Земли в этом году. 

Астероид величиной с гору летит к Земле

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Астероид величиной с гору взял курс на Землю. Он пройдёт мимо нашей планеты на расстоянии около 6 миллионов километров, рассказали в программе «Плюс-минус». Это в 16...
 
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