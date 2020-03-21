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Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси
Источник материала: СТВ
Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси. Сразу четыре очага появились в Брестской области, рассказали в программе
Из-за погоды в этом году лесная охрана приготовилась раньше времени встречать горячий сезон.
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Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси. Сразу четыре очага появились в Брестской области, рассказали в программе «Плюс-минус». Виной – человеческий...
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