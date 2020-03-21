Источник материала: СТВ

Первые лесные пожары зафиксированы в Беларуси. Сразу четыре очага появились в Брестской области, рассказали в программе «Плюс-минус» . Виной – человеческий фактор. На улице потеплело и люди начали жечь сухую траву и мусор. Добавляет проблем ветер.

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

Из-за погоды в этом году лесная охрана приготовилась раньше времени встречать горячий сезон.



