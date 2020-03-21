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Если в этот день ударит мороз, то будет холодно ещё неделю. Народные приметы на конец марта

21.03.2020 18:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

23 марта – Василиса. Холодная и ветреная погода предвещала неудачное лето – прохладное и неурожайное, рассказали в программе «Плюс-минус».

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю 

26 марта – Никифоров день. Если птицы плещутся в воде, быть скорому теплу. Если с утра есть туман, то лето будет дождливым.

27 марта – Венедикт. Если ударил мороз, значит, погода будет такой же ещё минимум неделю.

Если в этот день ударит мороз, то будет холодно ещё неделю. Народные приметы на конец марта

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23 марта – Василиса. Холодная и ветреная погода предвещала неудачное лето – прохладное и неурожайное, рассказали в программе «Плюс-минус». Температура днём и...
 
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