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Если в этот день ударит мороз, то будет холодно ещё неделю. Народные приметы на конец марта
Источник материала: СТВ
23 марта – Василиса. Холодная и ветреная погода предвещала неудачное лето – прохладное и неурожайное, рассказали в программе
26 марта – Никифоров день. Если птицы плещутся в воде, быть скорому теплу. Если с утра есть туман, то лето будет дождливым.
27 марта – Венедикт. Если ударил мороз, значит, погода будет такой же ещё минимум неделю.
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23 марта – Василиса. Холодная и ветреная погода предвещала неудачное лето – прохладное и неурожайное, рассказали в программе «Плюс-минус». Температура днём и...
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