Если в этот день ударит мороз, то будет холодно ещё неделю. Народные приметы на конец марта

Источник материала: СТВ

23 марта – Василиса. Холодная и ветреная погода предвещала неудачное лето – прохладное и неурожайное, рассказали в программе «Плюс-минус» .

Температура днём и ночью может отличаться на 25 градусов. Синоптики рассказали о погоде на неделю

26 марта – Никифоров день. Если птицы плещутся в воде, быть скорому теплу. Если с утра есть туман, то лето будет дождливым.

27 марта – Венедикт. Если ударил мороз, значит, погода будет такой же ещё минимум неделю.



