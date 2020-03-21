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Премьеры России и Беларуси обсудили противодействие коронавирусу и сотрудничество в энергетике

21.03.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Михаил Мишустин в ходе телефонного разговора обсудили меры противодействия COVID-19 и вопросы сотрудничества в энергетической сфере, передает ТАСС со ссылкой на сайт правительства РФ.

Так, Румас положительно оценил решение кабинета министров РФ обеспечить транзит через территорию России граждан Беларуси, возвращающихся на родину, авиационным транспортом из третьих стран. Также главы правительств достигли принципиальных договоренностей по сотрудничеству в нефтяной сфере, которые учитывают взаимные интересы сторон. «Реализация этих договоренностей позволит обеспечить поставку российской нефти на нефтеперерабатывающие предприятия Беларуси в полном объеме и на согласованных условиях», – отмечается в сообщении.

Кроме того, премьеры обсудили вопросы, связанные со строительством АЭС в Беларуси по российскому дизайну. «Приняты оперативные решения, которые позволят обеспечить ход работ в соответствии с принятым графиком», – отмечается в сообщении на сайте кабмина РФ. Напомним, Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту «ВВЭР-1200». Генподрядчиком строительства является «Атомстройэкспорт» (структура «Росатома»). Ввод первого энергоблока намечен на 2020 год.

В заключение разговора главы правительств отметили важность сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества России и Беларуси, позволяющей эффективно решать самые сложные вопросы интеграционного взаимодействия.



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В заключение телефонного разговора главы правительств отметили важность сохранения и укрепления конструктивной атмосферы сотрудничества России и Беларуси.
 
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