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«Политковский в 1989 году приехал в Минск». Как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр

21.03.2020 20:41 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях».

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Создание самого центра. Я знаю, что это не совсем легко Вам далось. И всё начиналось с репортажа московского журналиста.

«Через две недели она умирала на моих руках». Как Алейникова стала онкогематологом из-за цыганской девочки

Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Это была такая знаменитая в Советском Союзе программа «Взгляд» во время перестройки. И были такие, я считаю, великие журналисты – это Любимов, это Политковский. Вот Александр Политковский как раз в 1989 году приехал к нам, в Минск. Почему он приехал? Потому что программа «Взгляд», это была перестройка тогда, в общем-то, как глоток живой воды был тогда, в последние дни Советского Союза, в последние годы Советского Союза.

И пожаловались во «Взгляд» родители, что дети наши умирают. И, действительно, мы выносили их буквально – очень много детей умирали, и у нас не было никаких перспектив. Это было как раз то время, когда у нас было 10% выживаемости. И пожаловались родители. И он приехал сюда со своей съёмочной группой. И он меня предупредил, что, говорит: «Вы знаете, у Вас могут быть неприятности». Но мне было уже тогда всё равно, потому что в ту неделю, как раз они приехали, я вот так вот 5 человек вынесла, 5 детей.

Это, если вы думаете, что для врача это абсолютно безразлично, то это не так. Мы переживаем очень сильно. Другое дело – надо держаться, и надо выходить на следующий день на работу, и опять продолжать заниматься своим делом. Но это очень серьёзно.

«Политковский в 1989 году приехал в Минск». Как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр

И я согласилась на это. Мы сняли эту программу. И она была, знаете, как разорвавшаяся бомба тогда на советском телевидении. И она транслировалась на весь мир. И после этой программы я из Германии получила такое письмо с приглашением приехать во Франкфурт с частью своих детей, для того чтобы полечить этих детей, и со своими докторами, которые могли бы отстажироваться.

Мы вылетели с двумя детьми первыми. Потом была реанимация в самолёте. В общем, нам пришлось очень туго. Но мы довезли детей. Всего 7 детей лечились в Германии. И из этих семи шестеро умерли. Там, в Германии. Потому что дети были очень тяжёлые. И там тоже не смогли справиться. Только одна девочка выжила. Потому у неё, кстати, был вторичный рак щитовидной железы. Тут уже сыграл Чернобыль свою роль ещё.

В Германии я приехала во Франкфурт как раз в то место, которое было тем самым заповедным центром. И мы начали обсуждать, вообще, ситуацию в Беларуси, как нам помочь. И включились в это дело австрийцы. Потому что, естественно, были большие сообщения в прессе о том, что вот приехала доктор советский с детьми из чернобыльской зоны, что вот они больны раком. И, конечно, вот эти газеты, они точно так же издаются и в Австрии, и заинтересовались австрийцы. И пригласили меня уже из Германии посетить австрийскую клинику в Вене St. Anna Kinderspital. И вот я впервые увидела такую настоящую детскую клинику, посвященную детскому раку. Мы договорились о том, что мы сделаем у нас, в Беларуси рождественский праздник для наших детей. Это был первое такое большое действие, которое привлекло сюда иностранцев, большую помощь – 17 фур приехало. Можете себе представить? И вдруг мне говорят: знаете, мы решили организовать телемост. И я тогда обратилась напрямую к австрийцам и сказала, что моей мечтой, самым большим желанием моей жизни – это было бы то, если бы построить такой же центр, если бы моя страна имела такой же центр, как St. Anna Kinderspital в Вене. И чтобы наши дети, белорусские дети имели такой же шанс выздороветь, и такое же счастливое будущее, как имеют ваши дети. Вот это было единственное, что сказано. И тогда в Австрии началось это движение – построим клинику для детей, больных раком, в Минске. И вот это совместный проект, который мы, первый камень заложили 26 апреля 1994 года, потому что до 1994 года уже был сделан проект и всё остальное, а 13 сентября 1997 года мы въехали в центр.

Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:

– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями

– почему считает, что врачей перевели в обслуживающий персонал

Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.

Люди в материале: Ольга Алейникова, Вадим Щеглов

 
Теги: Минск
 
 
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Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Создание самого центра. Я знаю, что это не совсем легко Вам...
 
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