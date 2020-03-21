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«Политковский в 1989 году приехал в Минск». Как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр
Источник материала: СТВ
Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе
Вадим Щеглов, ведущий СТВ:
Ольга Алейникова, главный научный сотрудник, научный руководитель РНПЦ детской онкологии, гематологии и иммунологии:
Это, если вы думаете, что для врача это абсолютно безразлично, то это не так. Мы переживаем очень сильно. Другое дело – надо держаться, и надо выходить на следующий день на работу, и опять продолжать заниматься своим делом. Но это очень серьёзно.
И я согласилась на это. Мы сняли эту программу. И она была, знаете, как разорвавшаяся бомба тогда на советском телевидении. И она транслировалась на весь мир. И после этой программы я из Германии получила такое письмо с приглашением приехать во Франкфурт с частью своих детей, для того чтобы полечить этих детей, и со своими докторами, которые могли бы отстажироваться.
В Германии я приехала во Франкфурт как раз в то место, которое было тем самым заповедным центром. И мы начали обсуждать, вообще, ситуацию в Беларуси, как нам помочь. И включились в это дело австрийцы. Потому что, естественно, были большие сообщения в прессе о том, что вот приехала доктор советский с детьми из чернобыльской зоны, что вот они больны раком. И, конечно, вот эти газеты, они точно так же издаются и в Австрии, и заинтересовались австрийцы. И пригласили меня уже из Германии посетить австрийскую клинику в Вене St. Anna Kinderspital. И вот я впервые увидела такую настоящую детскую клинику, посвященную детскому раку. Мы договорились о том, что мы сделаем у нас, в Беларуси рождественский праздник для наших детей. Это был первое такое большое действие, которое привлекло сюда иностранцев, большую помощь – 17 фур приехало. Можете себе представить? И вдруг мне говорят: знаете, мы решили организовать телемост. И я тогда обратилась напрямую к австрийцам и сказала, что моей мечтой, самым большим желанием моей жизни – это было бы то, если бы построить такой же центр, если бы моя страна имела такой же центр, как St. Anna Kinderspital в Вене. И чтобы наши дети, белорусские дети имели такой же шанс выздороветь, и такое же счастливое будущее, как имеют ваши дети. Вот это было единственное, что сказано. И тогда в Австрии началось это движение – построим клинику для детей, больных раком, в Минске. И вот это совместный проект, который мы, первый камень заложили 26 апреля 1994 года, потому что до 1994 года уже был сделан проект и всё остальное, а 13 сентября 1997 года мы въехали в центр.
Также в интервью Ольга Алейникова рассказала:
– о том, как собираются использовать иммунитет человека для борьбы со злокачественными образованиями
– почему считает, что врачей перевели в обслуживающий персонал
Смотрите 22 марта в 21.15 на РТР-Беларусь.
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«Политковский в 1989 году приехал в Минск». Как программа «Взгляд» помогла создать детский онкогематологический центр
Врач откровенно рассказала о себе и своей работе в программе «В людях». Вадим Щеглов, ведущий СТВ: Создание самого центра. Я знаю, что это не совсем легко Вам...
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