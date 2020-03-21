Поздравление работникам бытового обслуживания населения и ЖКХ города Бреста

Источник материала: Виртуальный Брест

Уважаемые работники бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства города Бреста! Поздравляем вас с профессиональным праздником!





Ваш почетный труд служит единой конечной цели – созданию комфорта, удобства и уюта для жителей нашего города.

С этой благородной миссией вы справляетесь достойно. Ваше мастерство и профессионализм дарят людям красоту и заботу, свет и тепло.

Сегодня ваши службы выходят на новый качественный уровень обслуживания населения. Меняется сам стиль деятельности бытовой сферы и ЖКХ. Современные технологии, новые формы и методы работы, доброжелательность и отзывчивость по отношению к клиентам – эти качества являются настоящей визитной карточкой вашей профессии.

Уверены, что и в дальнейшем вы будете идти путём совершенствования, внося существенный вклад в социально-экономическое развитие нашего города.

Отдельных слов благодарности заслуживают ветераны, которые долгие годы работали в отрасли, посвятив свою жизнь благополучию быта земляков.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, профессиональных успехов и благодарных клиентов.

Счастья и благополучия вам и вашим близким!

Брестский городской исполнительный комитет

Брестский городской Совет депутатов

Администрации Ленинского и Московского районов г.Бреста