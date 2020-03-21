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ЧБ по мини-футболу. Итоги матчей 20-го тура

21.03.2020 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу 21 марта был сыгран 20-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уверенных побед добились лидеры соревнований.

«Витэн» в гостях обыграл «Борисов-900» – 8:4. Оршанцы набирают 48 балов и по-прежнему удерживаются на первой строчке в турнирной таблице. По пятам команду преследуют «БЧ» и «Столица».

Гомельчане на родной площадке не оставили шансов «Динамо-БНТУ» – 8:0. А коллектив Евгения Осинцева переиграл «Минск» – 5:1.

ЧБ по мини-футболу. Итоги матчей 20-го тура

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу 21 марта был сыгран 20-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уверенных побед добились лидеры соревнований. ...
 
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