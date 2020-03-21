ЧБ по мини-футболу. Итоги матчей 20-го тура

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В чемпионате Беларуси по мини-футболу 21 марта был сыгран 20-й тур, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Уверенных побед добились лидеры соревнований.

«Витэн» в гостях обыграл «Борисов-900» – 8:4. Оршанцы набирают 48 балов и по-прежнему удерживаются на первой строчке в турнирной таблице. По пятам команду преследуют «БЧ» и «Столица».

Гомельчане на родной площадке не оставили шансов «Динамо-БНТУ» – 8:0. А коллектив Евгения Осинцева переиграл «Минск» – 5:1.



