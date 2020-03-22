В Барановичском райисполкоме новый председатель - Михаил Полуян

Источник материала: Виртуальный Брест

20 марта на внеочередной 18-й сессии Барановичского районного Совета депутатов 28-го созыва председателем Барановичского райисполкома утвержден Михаил Полуян.





В заседании приняли участие председатель Брестского облисполкома Анатолий Лис, председатель Брестского областного Совета депутатов Юрий Наркевич, председатель республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников агропромышленного комплекса Василий Хватик, председатели сельских Советов депутатов, руководители структурных подразделений райисполкома и районных служб, предприятий и организаций района.

– Утверждение нового председателя райисполкома связано с тем, что прежний председатель Василий Михайлович Хватик в феврале избран председателем республиканского комитета Белорусского профсоюза работников агропромышленного комплекса, – сказал Анатолий Лис. – Хотелось бы поблагодарить его за работу, вручить Почетную грамоту областного исполнительного комитета и пожелать успехов на новом поприще.





Представление присутствующим Михаила Николаевича Полуяна не заняло много времени, так как он человек для района не новый.

– Он с 2009 года работал первым заместителем председателя – начальником управления по сельскому хозяйству и продовольствию Барановичского райисполкома, – продолжал Анатолий Лис. – Сегодня нелегкое время в целом в мире, в первую очередь существуют экономические проблемы, связанные с производством. Барановичский район является валообразующим. Поэтому остановились на кандидатуре Михаила Николаевича, который за годы работы досконально изучил район.





Подчеркнув, что у Михаила Полуяна достаточно профессионального и жизненного опыта, губернатор пожелал ему быть лидером по всем направлениям. А в сельском хозяйстве в первую очередь обратить внимание на вопросы зоотехнии: выход телят, убытие и падеж скота. А также принять меры по укреплению кормовой базы, пересмотреть структуру посевных площадей, увеличить посевы кукурузы, бобовых культур.

Депутатский корпус единогласно поддержал предложенную кандидатуру, утвердив Михаила Полуяна председателем Барановичского райисполкома. Анатолий Лис вручил ему удостоверение и пожелал крепкого здоровья и успехов в работе на новой должности.



