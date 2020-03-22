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Преступления в соцсетях. Участились случаи мошенничества в сфере банковских услуг

22.03.2020 — Разное | Нясвижскiя навiны  
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Источник материала: Нясвижскiя навiны

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Несмотря на принимаемые профилактические меры, продолжают иметь место случаи мошенничества в сети Интернет.

Участились случаи мошенничества в сфере банковских услуг. Преступник, якобы от имени представителя банка осуществляет звонок гражданину и сообщает, что злоумышленник пытается снять денежные средства с его счета, для предотвращения этого просит назвать номер банковской карты пользователя и цифры, расположенные на оборотной стороне банковской карты. При этом для убедительности злоумышленник сообщает, что информация будет записана специальным устройством-роботом после звукового сигнала. Также на номер потерпевшего приходят CMC-сообщения с кодами, которые якобы необходимо сообщить для отмены операции снятия денежных средств и информацией о предостережении предоставления информации третьим лицам. Звонки, как правило, осуществляются с абонентских номеров операторов сотовой связи, зарегистрированных на территории Республики Беларусь, злоумышленники используют программу подмены номера и при этом находятся на территории иностранного государства. После того как потерпевший сообщает идентификационные данные банковской карты, осуществляется несанкционированный доступ к его счету и снимаются денежные средства.

Наиболее распространенным способом совершения указанных преступлений остается завладение денежными средствами потерпевших, поступающими в счет оплаты товаров и различного рода услуг (сдача квартир в наем, приобретение товаров, выполнение курсовых работ и т.п.), предложение о реализации которых размещено на Интернет-ресурсах.

Участились случаи завладения деньгами путем введения в заблуждение граждан о получении прибыли на различных игровых платформах (азартные игры), когда потерпевший якобы получает прибыль и для вывода (получения) денежных средств ему предлагается оплатить налог или комиссию. Соответственно после произведенной оплаты денежные средства в адрес потерпевшего не поступают, а мошенники под предлогом того, что счета компании арестованы и для их получения требуются дополнительные средства, продолжают выманивать деньги.

Преступления в соцсетях. Участились случаи мошенничества в сфере банковских услуг

Также продолжают иметь место факты преступлений с поступающими просьбами о переводе денежных средств от родственников, друзей и знакомых, чьи страницы в социальных сетях подверг-лись несанкционированному доступу.

Популярным видом преступлений в сети Интернет остается вымогательство, когда потерпевшие с использованием мобильных устройств или персональных   компь-ютеров осуществляли выход в  интернет, посещали сайты социальной сети «ВКонтакте» или международного сервиса знакомств, где знакомились с девушками. Знакомство происходило по инициативе девушки, либо она первой присылала личное сообщение, ставила оценку профилю потерпевшего, после чего он начинал общение с ней. После непродолжительного общения на вышеуказанных интернет-площадках от девушки поступало предложение начать общение в интернет-мессенджере «Skype». Далее девушка предлагала молодому человеку заняться «виртингом» — так называемым «виртуальным сексом» (различные эротические действия перед веб-камерами смотрящих друг на друга лиц). В процессе «виртинга» видеотрансляция обрывалась и потерпевшим поступали текстовые сообщения, в которых неустановленное лицо сообщало, что все действия потерпевшего зафиксированы на видео, после чего начинался шантаж: предъявлялись требования о перечислении денежных средств (как правило, на электронные кошельки какой-либо международной платежной системы) под угрозой распространения интимной видеозаписи среди знакомых в социальных сетях.

Чтобы не стать жертвой преступников, не доверяйте незнакомым людям и избегайте общения с подозрительными собеседниками, а также не предоставляйте доступ к своим аккаунтам и персональным данным неизвестным лицам; не храните конфиденциальную информацию в свободном доступе; при получении сообщения с просьбой перевести денежные средства перепроверьте данную информацию, позвонив своему знакомому; при осуществлении звонка в ваш адрес со стороны якобы работника банка не предоставляйте ему конфиденциальную информацию, а сами связывайтесь с работниками банка по имеющимся контактным номерам на банковской карте или по номерам, указан-ным на официальном сайте банка.

Александр КРУПКО,

начальник ОУР Несвижского РОВД, майор милиции.

 


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Несмотря на принимаемые профилактические меры, продолжают иметь место случаи мошенничества в сети Интернет. Участились случаи мошенничества в сфере банковских...
 
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