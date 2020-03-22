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Посол РФ: никаких проблем с вылетом из России у белорусов не будет

22.03.2020 08:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прокомментировал журналистам ситуацию с вывозом граждан Беларуси из третьих стран российскими авиакомпаниями.





"В связи с изданием соответствующего распоряжения правительства Российской Федерации никаких проблем у граждан Беларуси, которые имеют на руках билеты на вылет бортами российских авиаперевозчиков, быть не должно", — сказал посол.

По его словам, глава Федерального агентства воздушного транспорта Александр Нерадько подтвердил ему, что "все указания во исполнение правительственного распоряжения авиационным компаниям Российской Федерации даны, препятствий на посадку на борт воздушных судов у граждан Беларуси, которые находятся на отдыхе в третьих странах, быть не должно".

"Режим профилактики с учетом требований Всемирной организации здравоохранения по сокращению числа контактов людей на текущий период, создали определенные неудобства и для граждан СНГ, которые оказались вдали от дома. Но решения, которые приняты Правительством Российской Федерации и будут реализовываться исполнительными органами государственной власти, прежде всего Росавиацией, позволят в самые кратчайшие сроки, оказать поддержку людям", - отметил Мезенцев.

По словам руководителя дипмиссии, посольство России в Беларуси находится в тесном контакте с МВД республики, а также с Министром иностранных дел Владимиром Макеем, который "сделал очень много для того, чтобы стороны оказывали максимальное внимание гражданам, оказавшимся в сложной жизненной ситуации".
 
 
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Посол России в Беларуси Дмитрий Мезенцев прокомментировал журналистам ситуацию с вывозом граждан Беларуси из третьих стран российскими авиакомпаниями.
 
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