«Впихнуть невпихуемое» - как строители выходят из сложных ситуаций и попадают на «Доску позора»

Источник материала: Tut.by

На почту « Доски позора » продолжают приходить фото «косячных» ремонтов и не поддающихся логическому объяснению вариантов благоустройства. Причем часто мы видим вынужденные ляпы — ну нет у больницы средств на качественный ремонт, приходится импровизировать. Другое дело, когда строители допускают такие нелепые ошибки, что даже не верится в их реальность. Предлагаем всем оценить качество выполненных работ в нашей новой подборке.

Минск, улица Киселева, 31. После публикации на «Доске позора» фотографии ямы у входа в дом проблему начали решать. Бордюры и опоры для белья уже на местах, может, скоро и асфальт вернут.







Минск, 5-я больница. Строитель, который недавно был пациентом отделения неврологии, прислал фото странного способа укладки плитки — в нескольких местах на полу она уложена лицевой стороной вниз. По его мнению, так произошло не потому, что плиточник криворукий. Просто в этом месте, вероятно, нужна плитка с эффектом антискольжения, а в распоряжении была только обыкновенная. Положив ее обратной стороной, мастер решил проблему — некрасиво, неправильно, но хоть как.



Фото предоставлено читателем

Новолукомль. Эта кнопка вызова для инвалидов-колясочников находится при входе в здание, где расположены горсовет, отделение милиции, Беларусбанк, паспортный стол и другие организации. Но как до нее добраться инвалиду?



Фото предоставлено читателем

Марьиногорские сантехники, похоже, выходили из положения — подключали горячую воду к умывальникам от электронагревателя при минимальном бюджете. Но все эти гибкие подводки поверх плитки выглядят очень убого.



Фото предоставлено читателем

Но их слава меркнет на фоне сантехников из России, которые придумали, как «впихнуть невпихуемое» и максимально задействовать площадь туалета.



Фото со страницы в Instagram

Ну или вот как организован санузел по индивидуально заказу.



Фото со страницы в Instagram

Минск, улица Мирошниченко, 51. У пешеходов, которые ежедневно ходят по этой дорожке к остановке, два вопроса к проектировщикам: почему она такая узкая и имеет такую странную конфигурацию?









Гомель. Состояние проезда вдоль дома по улице Полесской, 14 — удовлетворительное или не очень?



Фото предоставлено читателем

Минск, ул. Притыцкого, 40. В доме делали капремонт, но «кончились деньги» и его приостановили. Внимание читателя привлекло то, как зашиты новые коммуникации — в короба из гипсокартона. Больше всего его поразила «суперподгонка» примыканий.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица М. Лынькова. Недалеко от остановки электричек Масюковщина. Здесь что-то выкопали и закопали, а залатать дорожку забыли.



Фото предоставлено читателем

Минск, улица Слободская, 143. Жильцы дома удивлены: была нормальная дверь, зачем было вообще красить, тем более так и таким цветом? Говорят, в соседнем доме точно так же «покрасили».



Фото предоставлено читателем

Брест, улица Гаврилова, 29. Нам пишут, что вот так отремонтировали подъезд за деньги жильцов. Краска лежит ровно, даже на выключателях. Смущает, как сделана подводка проводки к ним.





Жодино, улица Научная. Ровная дорожка из парка заканчивается под березой. Здесь, вероятно, человек должен развернуться и гулять в обратном направлении.







А вот интересный пример рационализаторства — встроенная стиральная машина. Правда, что-то нам подсказывает, что остальная часть прибора находится в санузле.





Владелец этого дома очень любит смотреть телевизор — даже в ванной их два. Зачем? Возможно, расчет на то, что если нижний «замкнет» и перестанет работать, то можно будет включить второй, сверху. Предупредите человека: если «замкнет» хоть один из телевизоров, то по второму покажут новости о нелепой смерти от удара током в ванной.





Витебск, школа № 27. Строители заделали отверстие между этажами монтажной пеной — неужели это правильно? Нет, но сойдет.



Фото предоставлено читателем

А какие строительные «шедевры» встречались вам? Делитесь увиденным: присылайте фото нам на почту stroika@tutby.com с кратким описанием и адресом. Самые интересные мы опубликуем: трудовые подвиги не должны оставаться незамеченными. На портале также есть отдельный сервис, который позволяет поделиться вопиющими примерами плохого состояния дорог или их отсутствия — auto.tut.by/road .