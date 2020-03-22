|
Переговоры по нефти: Лукашенко снова опередил события?
Источник материала: Партизан
Белорусские нефтяники доложили Александру Лукашенко о том, что якобы Россия согласилась на выдвинутые Беларусью условия по поставкам нефти, сообщает БелТА.
На вопрос: «Я так понимаю, россияне полностью пошли на наши предложения по поставкам нефти?» — глава администрации Игорь Сергеенко ответил утвердительно. Российское Минэнерго пока не прокомментировал эту новость.
Как может выглядеть компромиссная сделка и чьи карты на переговорах сильнее,
Лукашенко выдает желаемое за действительное
Эксперт полагает, что еще рано давать оценки тому, согласилась Россия на условия Белоруссии или нет.
— Возможно, это очередной раунд переговоров, когда Лукашенко желаемую позицию выдает за позицию России, — сказал Митрахович.
Он напомнил, что Лукашенко не раз делал заявления в духе «Россия приняла нашу позицию». Пару недель назад он сказал, что Путин якобы обещал компенсировать Минску все потери от налогового маневра в нефтяной отрасли России. Речь идет о 400 миллионах долларов в год. Когда в Москве ответили, что таких предложений не поступало, а скидка может составить всего два доллара, белорусский президент пригрозил опубликовать стенограмму переговоров с Путиным. Однако он до сих пор этого не сделал.
У кого сильнее переговорные позиции?
С одной стороны, по мнению Митраховича, Лукашенко придется смириться с последствиями налогового маневра в России и покупать нефть дороже в случае заключения новой сделки.
— Видимо, Лукашенко не удается уговорить Москву поменять формулу цен на нефть. Все равно формула 2020 года будет хуже формулы 2019 года, потому что в цену 2020 года будет заложен налоговый маневр и рост НДПИ. Российские компании будут отыгрывать рост НДПИ, — заметил эксперт.
При этом резкое падение цен на нефть в мире за последние полторы недели дает Беларуси определенные преимущества.
— За последние несколько недель общий контекст в мире поменялся. Цены на нефть упали. Поэтому в 2020 году даже при изменении формулы цена нефти для Беларуси будет ниже. В этом смысле у нее переговорные позиции улучшились. Но никто не знает, сколько еще продлится эта ценовая война, — добавил Митрахович.
Вдобавок к этому Беларусь может полагаться на потенциальные поставки других игроков на рынке. По неофициальным данным, Саудовская Аравия продает Европе нефть с огромным дискон м в 10 долларов — всего за 20 долларов за баррель. Теоретически Лукашенко мог бы переключиться на саудовскую нефть.
— Хотя белорусские НПЗ настроены на российскую нефть, при больших скидках можно пожертвовать стандартами нефти и подкорректировать технологический процесс, — подметил преподаватель Финансового университета при правительстве РФ.
Компромиссная сделка
В то же время ценовая война, предоставляющая Беларуси дешевую ближневосточную нефть, таит угрозы. При низких ценах на нефть экономический кризис затронет и Минск. Уровень жизни будет падать, произойдет девальвация, а белорусские НПЗ будут вынуждены экспортировать переработанное топливо за более низкую цену.
Комплексная нефтяная сделка, по оценкам эксперта, может выглядеть в виде отказа российских компаний от премий к той цене, по которой нефть поставляется из России в Беларусь. Вкупе с импортными пошлинами это сделает российскую нефть все же более конкурентоспособной на белорусском рынке даже с учетом саудовских скидок.
Ранее по итогам телефонных переговоров глав кабминов Михаила Мишустина и Сергея Румаса правительство России сообщило, что договоренности двух стран позволят обеспечить поставку российской нефти на НПЗ Беларуси «в полном объеме и на согласованных условиях». Отмечается достижение «принципиальных договоренностей», учитывающих «взаимные интересы» сторон. Детали потенциальной сделки пока остаются неизвестными.
Напомним, что накануне Нового года Беларуси не удалось договориться с российскими нефтяными компаниями об условиях нефтяных поставок с 1 января 2020 года. 31 декабря президент республики Александр Лукашенко отдал распоряжение начать импорт топлива из других стран.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские нефтяники доложили Александру Лукашенко о том, что якобы Россия согласилась на выдвинутые Беларусью условия по поставкам нефти, сообщает БелТА.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)