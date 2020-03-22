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Голубцы, картофельные клецки, заливное. Любимые рецепты для выходных в домашнем режиме

22.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Мы все разные: один лучше помнит образы, другой запахи, а кто-то легко воспроизведет мелодию, услышанную много лет назад, — просто потому что понравилась. Но никто не забудет вкуса блюд из детства, тех, которые сейчас еще готовят наши мамы и бабушки, но уже вряд ли делаем мы сами. Для тех, кто в эти дни предпочитает не ходить по ресторанам, предлагаем три любимых рецепта, с которыми не лень заморочиться дома.

Голубцы с мясом


Ингредиенты:

  • Кочан капусты среднего размера;
  • Мясной фарш (свинина и говядина) — 1 кг;
  • Рис — 50 г;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Луковица — 2 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Томатная паста — 100 г;
  • Сметана — 100 г;
  • Соль, перец, специи;
  • Растительное масло для жарки.

Как готовить?

1. Кочан капусты отварить в большом количестве подсоленной воды. Отделить капустные листья. Воду сохранить для соуса.

2. Обжарить на растительном масле до полуготовности мелко нарезанный лук и натертую морковь.

3. Рис отварить и остудить до комнатной температуры.

4. К фаршу добавить лук, морковь, рис и яйцо, посолить, поперчить и перемешать.

5. Сформировать голубцы.

6. На дно большой кастрюли положить капустный лист, на него слоями плотно уложить голубцы.

7. Для соуса к капустному отвару (1 л) добавить сметану, томатную пасту и специи, все перемешать и довести до кипения. Залить голубцы полученным соусом, добавить лавровый лист и тушить на небольшом огне около часа после закипания.

8. Подавать горячими со сметаной.

Заливной язык


Ингредиенты:

  • Язык свиной — 2 шт.;
  • Луковица — 1 шт.;
  • Морковь — 1 шт.;
  • Корень сельдерея — 50 г;
  • Желатин по рецепту на упаковке;
  • Соль, перец (горошек), лавровый лист.

Как готовить?

1. Промытый очищенный язык отварить с корнем сельдерея, луком и морковью в подсоленной воде со специями в течение 2 часов. Затем язык вынуть, подержать в течение минуты под струей холодной воды, снять кожу и вернуть в бульон до полного остывания.

2. Желатин замочить в охлажденном процеженном бульоне (по инструкции на упаковке).

3. Язык нарезать на кусочки, уложить в подготовленные для заливного тарелки, по желанию добавить отварную морковь.

4. Набухший желатин соединить с процеженным горячим бульоном, довести до кипения, разлить по тарелкам для заливного. Дать остыть до комнатной температуры и затем отправить в холодильник.

Картофельные клецки с душами


Ингредиенты:

  • Картофель — 800 г;
  • Фарш — 200 г;
  • Луковица — 1 шт.;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Крахмал — 50 г;
  • Соль, перец.

Как готовить?

1. Натереть картофель на мелкой терке, отжать сок с помощью марли, добавить крахмал, взбитое яйцо, посолить и все перемешать до однородности.

2. Фарш посолить, добавить мелко нарезанную луковицу, перемешать, сформировать 4 шарика.

3. В большой кастрюле довести воду до кипения, посолить.

4. Разделить картофель на 4 части, из каждой по очереди сформировать клецку с мясным шариком внутри, опуская в кипящую воду.

5. Когда вода со всеми клецками закипит, уменьшить огонь и варить около 30 минут до готовности.

 
 
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Мы все разные: один лучше помнит образы, другой запахи, а кто-то легко воспроизведет мелодию, услышанную много лет назад, - просто потому что понравилась. Но никто не...
 
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