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Голубцы, картофельные клецки, заливное. Любимые рецепты для выходных в домашнем режиме
Источник материала: Tut.by
Мы все разные: один лучше помнит образы, другой запахи, а кто-то легко воспроизведет мелодию, услышанную много лет назад, — просто потому что понравилась. Но никто не забудет вкуса блюд из детства, тех, которые сейчас еще готовят наши мамы и бабушки, но уже вряд ли делаем мы сами. Для тех, кто в эти дни предпочитает не ходить по ресторанам, предлагаем три любимых рецепта, с которыми не лень заморочиться дома.
Голубцы с мясом
Ингредиенты:
Как готовить?
1. Кочан капусты отварить в большом количестве подсоленной воды. Отделить капустные листья. Воду сохранить для соуса.
2. Обжарить на растительном масле до полуготовности мелко нарезанный лук и натертую морковь.
3. Рис отварить и остудить до комнатной температуры.
4. К фаршу добавить лук, морковь, рис и яйцо, посолить, поперчить и перемешать.
5. Сформировать голубцы.
6. На дно большой кастрюли положить капустный лист, на него слоями плотно уложить голубцы.
7. Для соуса к капустному отвару (1 л) добавить сметану, томатную пасту и специи, все перемешать и довести до кипения. Залить голубцы полученным соусом, добавить лавровый лист и тушить на небольшом огне около часа после закипания.
8. Подавать горячими со сметаной.
Заливной язык
Ингредиенты:
Как готовить?
1. Промытый очищенный язык отварить с корнем сельдерея, луком и морковью в подсоленной воде со специями в течение 2 часов. Затем язык вынуть, подержать в течение минуты под струей холодной воды, снять кожу и вернуть в бульон до полного остывания.
2. Желатин замочить в охлажденном процеженном бульоне (по инструкции на упаковке).
3. Язык нарезать на кусочки, уложить в подготовленные для заливного тарелки, по желанию добавить отварную морковь.
4. Набухший желатин соединить с процеженным горячим бульоном, довести до кипения, разлить по тарелкам для заливного. Дать остыть до комнатной температуры и затем отправить в холодильник.
Картофельные клецки с душами
Ингредиенты:
Как готовить?
1. Натереть картофель на мелкой терке, отжать сок с помощью марли, добавить крахмал, взбитое яйцо, посолить и все перемешать до однородности.
2. Фарш посолить, добавить мелко нарезанную луковицу, перемешать, сформировать 4 шарика.
3. В большой кастрюле довести воду до кипения, посолить.
4. Разделить картофель на 4 части, из каждой по очереди сформировать клецку с мясным шариком внутри, опуская в кипящую воду.
5. Когда вода со всеми клецками закипит, уменьшить огонь и варить около 30 минут до готовности.
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Мы все разные: один лучше помнит образы, другой запахи, а кто-то легко воспроизведет мелодию, услышанную много лет назад, - просто потому что понравилась. Но никто не...
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