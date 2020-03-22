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Работник отменный. Почетный

22.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства района!

Примите искренние поздравления с профессиональным праздником!

Нет другой отрасли, которая была бы так же тесно связана с обеспечением комфортных условий проживания, жизнедеятельности предприятий и учреждений, больниц и школ. Благополучие каждого дома, каждой семьи во многом зависит от устойчивости и надежности этой сферы, от профессионализма и ответственности работающих в ней людей.

Сегодня перед вами стоят очень важные и ответственные задачи, направленные не только на сохранение всего лучшего из достигнутого, но и качественно новый уровень развития. Ведь именно ваша деятельность во многом определяет условия и качество жизни людей, благоустройство их быта и безопасного проживания.

Желаем вам новых профессиональных успехов, здоровья добра и благополучия вам и вашим близким.

Вороновский районный исполнительный комитет.

Вороновский районный Совет депутатов.

 

Работник отменный. Почетный

Работник отменный. Почетный

В окружающем мире существует множество занятий. Но для человека важнее всего то, которое он любит, которое его кормит, приносит пользу и ему, и другим. Виктор Янович Стефанович из Вороново считает, что повода рассказывать о нем в газете нет — водителей-профессионалов в районе много. А повод все же есть, да еще какой! В преддверии профессионального праздника Виктор Янович удостоен звания «Почетный работник жилищно-коммунального хозяйства».

— Обладателей почетного знака — единицы, — отмечает директор РУП ЖКХ Валерий Желудевич. — За историю предприятия звание присуждено четверым: трактористу Ю.Ю. Янкевичу, начальнику участка Н.С. Гудневу, слесарю АВР Р.И. Вашкевичу и вот водителю автомобиля В.Я. Стефановичу. Мы гордимся и, конечно, ценим таких работников.

Вроде и не ключевая, достаточно скромная должность у Виктора Яновича, но без него, без его лучшего друга — автомобиля — немыслим слаженный рабочий ритм. За три десятка работы на предприятии В.Я. Стефановичу пришлось сменить пять транспортных средств. Начинал с ГАЗа, теперь у водителя два «подшефных» — автовышка и газель. Быть шофером и машинистом автовышки не так уж и просто: надо уметь справляться как с капризами авто, так и с неожиданными ситуациями на дороге и во время работы. Беспечность или неправильное поведение могут иметь страшные последствия, поэтому так важно подходить к делу ответственно. У водителя первого класса это уже вошло в привычку.

Высокую оценку труда В.Я. Стефанович получает не впервые — тому подтверждение многочисленные награды районного и областного уровней. Искренне успехам Виктора Яновича радуются не только коллеги, но и родные. Кстати, семья Стефановичей живет общим делом и может гордо именовать себя династией. Супруга Надежда и сын Евгений тоже трудятся в РУП ЖКХ. Общий стаж уже превысил 60 лет. Именно в таких семьях верность долгу, любовь к профессии прививаются с детства.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства района! Примите искренние поздравления с профессиональным...
 
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