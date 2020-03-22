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Журналистка испытала на себе эффект чудо-корсета для идеальной фигуры, и вот ее вердикт

22.03.2020 08:00 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Тонкая талия и крутые бедра — вот идеал фигуры, который покорил инстаграм. Сестры Кардашьян стали воплощением идеального образа #slimthick, и многие девушки стремятся приобрести формы, как у них, рассказывает bigpicture.ru


Онлайн-продавцы быстро поймали модную волну и начали предлагать женщинам пояса-корсеты для создания осиной талии. Британка Лорен Кларк решила испробовать такой корсет и носила его в течение 4 недель. Узнайте из нашего материала, какого эффекта ей удалось достичь.

Сестры Кардашьян обожают корсеты для формирования талии и рекламируют их в соцсетях. Кайли начала носить такой корсет через 7 недель после рождения малышки Сторми, а Ким запустила свою линейку утягивающих поясов по цене 52 фунта (около 4800 рублей) за штуку. Другие производители корсетов обещают, что с их помощью лишние сантиметры исчезнут, а результат останется надолго.

Тем не менее чудо-пояса критикуют врачи. Они предупреждают, что недавно родившим мамам нельзя их использовать до того момента, пока матка не сократится.

Журналистка Лорен Кларк, которая носит 44−46 размер одежды, решила проверить эффективность корсета на себе и рассказала о результатах после 4 недель регулярного использования.

Первая неделя


На утягивающем поясе, который носила Лорен, есть три ряда крючков. С каждой неделей корсет нужно затягивать все теснее. Надеть его оказалось очень сложно, а дышать в нем было трудно. Тем не менее объем талии сразу уменьшился на 7 см (от 62 до 55 см). Лорен не могла есть столько, как обычно, потому что желудок сжимался.

Девушка носила корсет в течение 8 часов, а когда сняла, то увидела на коже красные следы, но решила не сдаваться и идти до победного конца. В конце первой недели ее живот стал более плоским, но вес не уменьшился.

Вторая неделя


Ходить в обычной одежде и корсете было невозможно: пережатая фигура выглядела очень странно. Чтобы скрыть непропорциональные очертания, Лорен прятала тело в мешковатые джинсы и свободные джемперы. Когда бойфренд узнал о ее эксперименте, то очень удивился. Корсет, сделанный из толстого прочного материала, выглядел совсем не соблазнительно.

Третья неделя


Даже самые элементарные движения с утягивающим поясом было сделать довольно сложно. При сидении бока ныли, ягодицы немели, а иногда журналистку даже подташнивало. Тем не менее осанка Лорен улучшилась, ведь в поясе она просто не могла сутулиться.

Четвертая неделя


К онемевшим ягодицам и тошноте подключилось еще полуобморочное состояние. Небольшой подъем вверх вызывал озноб и одышку. Корсет негативно повлиял даже на основные функции организма. У Лорен часто кружилась голова. Талия действительно выглядела очень тонкой, но стоит ли это постоянной боли и потери сознания?

Вывод

За четыре недели боли и постоянного дискомфорта Лорен сбросила 1 кг, а объем ее талии уменьшился всего на 2 см. Врачи предупреждают, что утягивающий пояс может нанести непоправимый вред здоровью, смещая внутренние органы во время длительной носки. Действительно, женщины в корсете едят меньше, но вместо утягивания лучше просто перейти на здоровое питание.

Во время эксперимента многие женщины говорили журналистке, что хотят испытать действие чудо-корсета на себе. Лорен советует им не выбрасывать деньги на ветер и не портить себе здоровье. Идеальная фигура не стоит плохого самочувствия и заболеваний.

 
 
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Тонкая талия и крутые бедра - вот идеал фигуры, который покорил инстаграм
 
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