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ЖКХ: достижения, проблемы, перспективы

22.03.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

ЖКХ: достижения, проблемы, перспективы

По экономическим показателям Вороновское РУП ЖКХ входит в пятерку лучших из 22 отраслевых организаций области. На протяжении 7 лет предприятие не пользуется кредитными средствами. В прошлом году рост заработной платы к уровню 2018-го составил 124%.

О работе ЖКХ говорят и на государственном уровне, и на каждой кухне. С каким настроением к празднику подошел коллектив работников коммунальной службы Вороновщины, беседуем с директором предприятия В.М. Желудевичем.


ЖКХ: достижения, проблемы, перспективы

— Валерий Михайлович, грядет приятное событие — профессиональный праздник, а у Вас, наверное, за такими стопками документов и в календарь некогда заглянуть?

— Да уж, расслабляться не приходится — настроение рабоче-боевое, я бы так его охарактеризовал. Но в жизни должно быть место и для приятных моментов. В данном случае радостно осознавать, что к празднику коллектив подошел с хорошими результатами. По итогам года сработали с прибылью. Практически все доведенные показатели Программы «Комфортное жилье и благоприятная среда» мы выполнили. К сожалению, сокращения претензий потребителей, одного из пунктов программы, добиться не удалось. В большинстве нарекания людей основывались на закрытии мини-полигонов, сложности в переходе на клиентскую службу 115.

— Сфера ЖКХ многогранна. Да и спектр проблем, поднимаемый людьми, будем честны, широк. А все-таки, какие «углы» в работе самые острые?

— Людей волнует благоустройство, состояние дорог, ремонт жилфонда… Это основное, оно же и наболевшее.

 — А что по отопительному сезону? Еще рано говорить об итогах, ведь тепло еще подается в дома?..

— Чрезвычайных ситуаций не возникало. Можно сказать, нынешний отопительный сезон прошел в плановом режиме. Если и были частные заявки, то поломки вовремя устранялись. А вообще аномально теплая зима, конечно, повлияла на экономический результат на этом участке нашей деятельности. Доля теплоснабжения в общей выручке предприятия составляет 62% — это основное направление. Несмотря на то, что объемы были уменьшены, участок сработал с прибылью. Думаю, это благодаря тому, что не прекращается процесс модернизации. В минувшем году, например, за счет бюджетных и собственных средств проведена модернизация котельной в д. Бастуны, отопление переведено на щепу, введена автоматическая система контроля процесса. Таким образом мы существенно снижаем затраты по теплоснабжению. Доля местных видов топлива у нас одна из самых высоких — около 96%. В нынешнем году планируем модернизировать еще две котельные: в Беняконях и Заболоти.


ЖКХ: достижения, проблемы, перспективы

Машинист котельной в д. Бастуны Вадим Сидляревич.

— А такие ли радужные перспективы в вопросе качественного водоснабжения?

— В минувшем году в Гродненской области начали функционировать 45 станций обезжелезивания, пять из них появились в нашем районе. Они были введены в строй в Беняконях, Мисевичах, Переганцах, Клайшах и Дотишках. Это позволило выполнить доведенное задание по социальным стандартам — качественной водой обеспечены 93,4% жителей района. Думаю, нам удастся досрочно выполнить задание по вводу станций обезжелезивания — осталось лишь три объекта по району. На данный момент ведутся работы в д. Нача.

— «Деньги на капремонт снимают, а на деле ничего». Думаю, знакомая фраза.

— Знакомая, но не объективная. По капитальному строительству задание выполнено в полном объеме: все пять домов, включенных в титульный список на минувший год, сданы в срок. В отчетный период участок жилфонда, как никогда, поработал «на стороне», то есть дал выручку за счет выполнения субподрядных работ на объектах в соседних Ивьевском и Лидском районах. К слову, наше предприятие уже получило сертификат ИСО. Он служит подтверждением тому, что оказываемые услуги находятся в полном соответствии с теми стандартами качества, которые учитываются во всем мире. Безусловно, этот факт расширяет наши возможности. С января 2020 года мы можем самостоятельно участвовать во всех тендерах в качестве подрядной организации.

— Говоря о благоустройстве, хочется перефразировать известную поговорку. Красота требует средств? На улице весна, и каждому из нас хочется видеть ухоженные дворы, чистые улицы, клумбы, благоухающие яркими цветами до поздней осени. По Вашему мнению, наведение порядка на земле — задача коммунальников или все же дело частное?

— Здесь все с культуры поведения начинается. Если говорить о благоустройстве придомовых территорий, то здесь многие граждане не остаются в стороне — поддерживают порядок, разбивают цветники. Хотя в вопросе благоустройства это лишь один пункт. Большую головную боль нам доставляют полигоны и организация вывоза мусора. В прошлом году были закрыты 14 мини-полигонов, в нынешнем работа продолжится. Вывоз мусора организован во всех населенных пунктах. Есть проблемы с обеспечением и заменой контейнеров. Данный вопрос прорабатывается с оператором вторичных ресурсов.

— В 2019 году Вороновщина включена в безвизовую зону. Наплыва туристов мы пока, конечно, не наблюдаем, однако готовы ли вы обеспечить всех желающих местом временного проживания. Другими словами, как работает гостиница?

— Востребованность в эти услугах в минувшем году несколько возросла, хотя на безубыточную работу объект пока не удается вывести. Тем не менее, гостям мы рады.


ЖКХ: достижения, проблемы, перспективы

Машинист насосных установок станции 2-го подъема воды Вацлав Михалькевич.

— Повышение качества услуг невозможно без современных технологий. Можете ли Вы похвастаться опытом не под копирку?

—  Не хотелось бы забегать наперед, но в текущем году будем реализовывать проект по энергосбережению. Если вкратце, то на центральной котельной в Вороново планируем установку теплоутилизатора. Аналогов  в области пока нет.

— И в завершение нашей беседы, думаю, не лишним будет отметить ваших трудолюбивых работников.

— Безусловно. Низкий поклон ветеранам, которые вложили частицу своего сердца в нашу отрасль, тем самым создав фундамент и школу мастерства. Ну а к празднику награды и премии получат многие. Например, Почетной грамотой Государственного объединения «Жилищно-коммунального хозяйства Гродненской области» награждена заместитель главного бухгалтера С.А. Кучинская, Грамотой — электрогазосварщик И.В. Шарко, Благодарственным письмом отмечена кассир участка банного хозяйства М.С. Синкевич. Благодарность председателя райисполкома объявлена водителю В.В. Бенкевичу, плотнику Л.Ф. Юролайтю, электрогазосварщику И.Э. Гришко. Премиями и грамотами мы поощряем и людей, отдавших нашей сфере много лет. Например, более 25 лет у нас трудятся 22 человека, трое из них пополнили этот список в нынешнем году.

Галина ШЛЕМПО.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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По экономическим показателям Вороновское РУП ЖКХ входит в пятерку лучших из 22 отраслевых организаций области. На протяжении 7 лет предприятие не пользуется...
 
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