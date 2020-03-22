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Политик из Могилева утверждает, что потерял работу из-за фото с экс-президентом Украины

22.03.2020 10:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Заместитель председателя руководителя организации «Молодые демократы» (молодёжное крыло партии ОГП) Алексей Кириенко сообщил в своём Facebook об увольнении с работы по политическим причинам.

По его словам, в декабре 2019 года он принял участие в cъезде YEPP (Youth of the European People’s Party, молодёжная организация при Европейской народной партии) в Киеве. На одном из мероприятий присутствовал бывший президент Украины Петр Порошенко, с которым Кириенко удалось сделать селфи, после чего выложил фото в соцсети.

По возвращении в Могилев начальство фирмы сообщило Алексею, что с ним не хотят работать заказчики из минской фирмы «Юрспектр», которая занимается производством справочных правовых продуктов:

— Дело в том, что до этого я более двух лет обслуживал ПО «Консультант Плюс» и Ilex в госорганах. Конфликтов с клиентами и пользователями ни разу не возникло. Конечно, я был далеко не идеальным сотрудником, была куча «косяков», и я бы даже понял, если бы формально со мной разорвали отношения из-за них, хотя могилевское руководство моя работа, в целом, устраивала.

По его словам, именно представители «Юрспектра» передали его руководству, что отказываются от работы с Кириенко с формулировкой «человек, который занимается политикой, не должен обслуживать госорганы».


— Директор не сказал, что нужно увольняться. Сказал, что ему звонили минчане, сказали, что не хотят, чтобы я обслуживал госорганы, так как занимаюсь политикой. Но директор, респект ему, не стал меня увольнять, а предложил перейти в отдел продаж, что меня уже не совсем устраивало, — рассказал Кириенко.

Он сообщил, что поработал до того момента, когда «Софтмастер» нашёл ему замену и написал заявление по собственному желанию.
 
Теги: Могилев
 
 
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Заместитель председателя руководителя организации «Молодые демократы» (молодёжное крыло партии ОГП) Алексей Кириенко сообщил в своём Facebook об увольнении с работы...
 
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