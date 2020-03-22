Источник материала: Вороновская газета





Под таким названием в Конвелишском УПК реализуется социальный проект в поддержку пожилых людей.

В Конвелишском сельсовете проживают 40 одиноких пожилых людей, 9 из них — в самом агрогородке. У них нет детей и близких родственников. Есть такие старики, которых с детьми разделяют сотни километров. Многим в силу возраста тяжело убраться дома, принести воды. Однако, думаю, больше всего им не хватает общения.

Чтобы поддержать их, автор строк совместно с учителями школы разработала проект «Уютный дом», целью которого стала социальная адаптация пожилых людей. В него активно включились пионеры, члены первички БРСМ, волонтеры отряда «Данко».







До старта проекта ребята посетили дома Т.И. Лисовского и Э.Н. Лисовской, П.И. Скребейко, Т.С. Качана из Конвелишек, М.О. Кропы и С.С. Дудойть из деревни Утканы, пообщались с ними, узнали, какой помощи ждут пожилые. Затем дружно взялись за дело. Школьники не только убирали в домах, подметали дворы, носили дрова и воду, но и помогли солить огурцы, мариновать помидоры, собирать яблоки. А Виолетта Огар, Юлия Микульская, Юрий Ясюкевич навели порядок на могилах родственников подопечных.

«Наши бабушки и дедушки должны улыбаться почаще», — заявили ребята. Волонтеры вместе с пожилыми людьми стали смотреть кинофильмы, читать газеты, обсуждать их. Желающих сопровождают в библиотеку или сами приносят пенсионерам книги на дом. Видя такое искреннее участие ребят в жизни пожилых земляков, родители учеников, социальные партнеры — председатель Конвелишского сельисполкома Ирина Яновна Пильжис, председатель совета ветеранов педагогического труда Бронислав Юльянович Чапля — тоже присоединились к ним. Теперь все вместе готовим для пожилых людей развлекательные мероприятия: концерты, Дни именинника, заседания клуба «Школа бабушкиных и дедушкиных секретов» и др.







Ребята действительно подружились со своими подопечными. Лучшая для них награда за помощь — добрые улыбки стариков.

София КИЧКО,

командир волонтерского отряда «Данко».

Фото из архива Конвелишского УПК.