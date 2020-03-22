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В США успешно провели испытания новейшего гиперзвукового оружия

22.03.2020 10:26 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Пентагоне заявили о проведении успешных испытаний гиперзвукового оружия.

20 марта, представители Пентагона заявили, что американские военные успешно испытали революционное гиперзвуковое оружие на Гавайях. Об этом сообщает The Washington Times.

Отмечается, что армия и флот совместно провели испытания гиперзвукового оружия поздно вечером 19 марта на Тихоокеанском ракетном полигоне в Кауаи.

Официальные лица заявили, что в ходе испытаний ракета летела с гиперзвуковой скоростью и успешно поразила цель.


"В этом тесте мы подвергли систему дополнительным нагрузкам, и она смогла справиться со всеми ними <...>, – сказал вице-адмирал Джонни Р. Вулф, директор программ стратегических систем флота. – Сегодня мы проверили нашу конструкцию и теперь готовы перейти к следующему этапу, направленному на применение способности к гиперзвуковому удару".

Сообщается, что цель военных США состоит в том, чтобы полностью задействовать возможности применения гиперзвукового оружия к середине этого десятилетия.
 
 
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В Пентагоне заявили о проведении успешных испытаний гиперзвукового оружия.
 
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