Домашний кинотеатр. Новую серию «Простоквашино» за сутки просмотрели более полумиллиона раз (+видео)

Источник материала: Полымя

Новый эпизод «Простоквашино», в котором главные герои знакомятся с жителями другой деревни, за сутки на YouTube-канале «Союзмультфильма» набрал более полумиллиона просмотров, сообщают РИА «Новости» .

В 28-й серии мультсериала под названием «Подмена» зрители впервые знакомятся с жителями соседней деревни. Ее режиссером стала лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова. С момента публикации эпизод собрал более 586 тысяч просмотров.

Новые серии легендарного «Простоквашино» начали выкладывать весной 2018 года в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта «Кино Mail.Ru». В мае того же года «Союзмультфильм» запустил канал на YouTube.

Источник: mir24.tv

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