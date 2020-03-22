Домашний кинотеатр. Новую серию «Простоквашино» за сутки просмотрели более полумиллиона раз (+видео)

Новый эпизод «Простоквашино», в котором главные герои знакомятся с жителями другой деревни, за сутки на
В 28-й серии мультсериала под названием «Подмена» зрители впервые знакомятся с жителями соседней деревни. Ее режиссером стала лауреат суздальского анимационного фестиваля Софья Кравцова. С момента публикации эпизод собрал более 586 тысяч просмотров.
Новые серии легендарного «Простоквашино» начали выкладывать весной 2018 года в соцсетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на платформе сайта «Кино Mail.Ru». В мае того же года «Союзмультфильм» запустил канал на YouTube.
Источник: mir24.tv
✏ Подписывайтесь на телеграм-канал «Гродно Медиа Group» по короткой ссылке