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Почему немецким солдатам запрещалось вести дневники?

22.03.2020 14:09 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших родных – ветеранах той войны, которая закончилась 75 лет назад. Многих из них уж нет, а кто-то ещё перебирает дрожащими руками свои боевые награды и вспоминает.

О фронтовиках и героях тыла, о малоизвестных военных историях и фактах журналисты телекомпании СТВ сняли этот цикл.

Писать о своей жизни в маленькую книжечку, казалось бы, – когда. Но было когда. Немецкие солдаты через одного вели дневники, хоть это и было формально запрещено. 

Почему немецким солдатам запрещалось вести дневники?

Вот выдержка из официального распоряжения немецкого командования: «Солдаты, берущие письма и дневники на передовую линию, могут в результате небрежности совершить государственную измену и в этом случае будут привлечены по окончанию войны к ответственности. Ведение личных дневников разрешается только там, где они ни в коем случае не могут попасть в руки врага».  

Почему немецким солдатам запрещалось вести дневники?

И дневники попадали в руки советских воинов, а от них кочевали в другие руки. Если в тетрадках и блокнотах кроме личной жизни не было секретных данных, их отдавали пропагандистам-идеологам.

Почему немецким солдатам запрещалось вести дневники?

Тем оставалось только опубликовать рукописные тексты, которые и без правок укрепляли дух советских воинов и ломали дух немецких.   

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Еще не одно поколение будет помнить эти лица – по сохранившимся фотографиям в семейных альбомах, по видео в планшетах. Время уходит, но остается память о наших...
 
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