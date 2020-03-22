ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В КНДР подтвердили запуск новых ракет

22.03.2020 14:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

На испытаниях присутствовал лидер Северной Кореи, который заявил, что недавно в стране разработали новые оружейные системы.

Северная Корея подтвердила проведение испытаний новых тактических управляемых ракет, которые прошли 21 марта. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын, который заявил, что недавно разработанные в стране оружейные системы, а также системы стратегического вооружения, которые еще находятся на стадии разработки.

"(Они - ред.) внесут решающий вклад в реализацию стратегического плана партии по радикальному изменению оборонной стратегии страны", - сказал Ким Чен Ын.

Ранее сообщалось, что КНДР совершила третий пуск ракет в 2020 году. 

Аналогичные пуски КНДР провела 2 и 9 марта. В прошлом году КНДР осуществляла ракетные пуски 13 раз.

 
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На испытаниях присутствовал лидер Северной Кореи, который заявил, что недавно в стране разработали новые оружейные системы.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Гродно проведут электронную ярмарку вакансий для выпускников в режиме онлайн
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика