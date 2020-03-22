Сегодня в Минске не работают 5 станций метро

"Белсат" . Временно закрыты для пассажиров станции «Молодежная», «Пушкинская», «Спортивная», «Кунцевщина», «Каменная Горка». Ограничения действуют в связи с врезкой стрелочного перевода между 2-й и 3-й линиями метро, передает





Поезда по Автозаводской линии 22 марта идут только на участке станций «Могилевская» – «Фрунзенская».





На время закрытия курсирует дополнительный наземный транспорт: автобус №913С по маршруту «ст.м. Каменная Горка – ст.м. Октябрьская ». От станции метро «Каменная Горка» до «Фрунзенской» можно доехать троллейбусами №13 и №13Д.





Для проезда к станциям Московской линии метро предлагают воспользоваться троллейбусами №25, 25Д. Троллейбус №31 довезет от «Кунцевщина» и «Спортивной» до «Михалово», троллейбус №44 – от «Спортивной» и «Пушкинской» до «Площади Ленина».





В обычном режиме метро возобновит работу уже 23 марта в 5:30.