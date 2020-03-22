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Сегодня в Минске не работают 5 станций метро

22.03.2020 13:16 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пять станций метро закрыты в Минске 22 марта, сообщает БелТА.

Временно закрыты для пассажиров станции «Молодежная», «Пушкинская», «Спортивная», «Кунцевщина», «Каменная Горка». Ограничения действуют в связи с врезкой стрелочного перевода между 2-й и 3-й линиями метро, передает "Белсат".

Поезда по Автозаводской линии 22 марта идут только на участке станций «Могилевская» – «Фрунзенская».

На время закрытия курсирует дополнительный наземный транспорт: автобус №913С по маршруту «ст.м. Каменная Горка – ст.м. Октябрьская ». От станции метро «Каменная Горка» до «Фрунзенской» можно доехать троллейбусами №13 и №13Д.

Для проезда к станциям Московской линии метро предлагают воспользоваться троллейбусами №25, 25Д. Троллейбус №31 довезет от «Кунцевщина» и «Спортивной» до «Михалово», троллейбус №44 – от «Спортивной» и «Пушкинской» до «Площади Ленина».

В обычном режиме метро возобновит работу уже 23 марта в 5:30.
 
Теги: Минск
 
 
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Пять станций метро закрыты в Минске 22 марта, сообщает БелТА.
 
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