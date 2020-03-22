День ЖКХ. Трудовые династии - это здорово!

Источник материала: Ивьевский край

Специалист по кадрам Галина Станиславовна Волохина с гордостью отмечает, что в РУП ЖКХ работает немало трудовых династий, что позволяет судить о верности предприятию, о хорошей его репутации. Похожие профессии делают семью сплоченней - ведь у трудовых династий общие интересы, проблемы и цели.









Например, отец и дочь: Евгений Иванович Федорович - машинист очистных сооружений, и Инга Евгеньевна Ушакевич - бухгалтер; отец и сын: Александр Иванович Матвеев - истопник, Александр Александрович Матвеев - начальник участка отопительных котельных и тепловых сетей; три брата Нехведовичи: Франц Станиславович - старший мастер отопительных котельных, Иосиф Станиславович - водитель мусоровоза, Виктор Станиславович - машинист котельной по ул. Чапаева. Жена старшего из братьев Тереса Станиславовна также работает в РУП ЖКХ. Она - специалист по коммунальным расчетам. К профессиональному празднику награждена Почетной грамотой Ивьевского райисполкома. Братья Дедуль: Леонид Иванович - водитель мусоровоза, Эдмунд Иванович - плотник. Жена Леонида Ивановича Мария Юзефовна - бухгалтер на предприятии.

Успешно трудится в РУП ЖКХ дочь бывшего директора Василия Васильевича Сазановича Ольга Васильевна Кужовник, которая занимает должность ведущего экономиста, ее муж Владимир Юрьевич - диспетчер службы 115.

Отец и сын Манулики: Николай Викторович - слесарь АВР сетей водоснабжения, Дмитрий Николаевич - машинист очистных сооружений.

В РУП ЖКХ в канун профессионального праздника много добрых и теплых слов говорили о ветеранах предприятия, которые внесли свой посильный вклад в развитие и становление отрасли в районе. Это Иван Яковлевич Радлинский, Василий Васильевич Сазанович, Иван Францевич Холяво, Иван Михайлович Рынгель, Халима Амуратовна Радлинская, Мустафа Бекирович Сафаревич, Елена Зыгмундовна Карпицкая, Алина Иосифовна Янукович, Светлана Анатольевна Шляхотка, Владимир Константинович Венскель, Чеслав Иосифович Лянго и многие др.

Высокий профессионализм, ответственное отношение к делу работников жилищно-коммунального хозяйства- основа хорошего настроения людей, гарантия социальной стабильности и общественного покоя.

В профессиональный праздник коллектив редакции газеты "Іўеўскі край" поздравляет всех представителей отрасли, чей труд заслуживает особой благодарности. Желаем вам неиссякаемой энерги и больших достижений на профессиональном поприще, новых проектов и надежных партнеров, благоприятных условий для реализации планов, воплощения замыслов.

Все материалы по теме ЖКХ подготовила И. БУТУРЛЯ.

С. ЗЕНКЕВИЧ (фото).