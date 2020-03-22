Социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым людям и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств

Источник материала: Полесская правда



Министерство труда и социальной защиты информирует, что социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым гражданам и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств.

Данная помощь будет оказываться социальными работниками и волонтерами, привлекаемыми территориальными центрами социального обслуживания населения. Таких центров в стране 146, они распложены в каждом районе страны.