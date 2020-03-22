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Социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым людям и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств
22.03.2020 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Данная помощь будет оказываться социальными работниками и волонтерами, привлекаемыми территориальными центрами социального обслуживания населения. Таких центров в стране 146, они распложены в каждом районе страны.
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Социальная служба готова оказать помощь одиноким пожилым людям и инвалидам по доставке продуктов питания и лекарств
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