Цветочки пока росточки. Почти 30 тысяч цветов планируют высадить на клумбы в Глуске

Источник материала: Радзiма



Готовиться к цветочному сезону — 2020 здесь начали еще осенью прошлого года: на клумбах собирали семена, сушили их, упаковывали для хранения, готовили почву для рассады: закупленный грунт смешали с болотным торфом, обработали против вредителей. Зимой закупили еще семян, ведь районной властью перед местным «Жилкомхозом» поставлена задача, чтобы Глуск буквально утопал в цветах. Чтобы было именно так, озеленители планируют высадить не менее 30 тысяч цветов. По крайней мере, с расчетом на это количество закуплено семян и гранул плюс то, что собрали и заготовили сами. Высевать первые семена начали уже в феврале, сейчас, во второй половине марта, в теплице, что расположена на производственно-ремонтной базе «Жилкомхоза», полным ходом ведется первая пикировка рассады. Впрочем, «полным ходом» — это только звучит масштабно и быстро, на самом деле работа эта небыстрая и очень кропотливая: росточки как ниточки, берут их из общего ящика аккуратно, пинцетом, и высаживают каждый в персональную капсулку. В цветочниц на время перепрофилировались рабочие строительной бригады «Жилкомхоза» Ирина Макаревич, Ирина Миненко и Людмила Семеж, и это у них здорово получается. Работы в теплице сейчас много, рассказывает мастер по устройству зеленых насаждений «Жилкомхоза» Инна Пигулевская. Каждое утро и каждый вечер рассаду опрыскивают, по мере подсыхания почвы поливают, периодически, чтобы подживить корешки, рыхлят, конечно, подкармливают, затем опять растения рассаживать будут, ведь некоторым цветам нужна двойная, а то и тройная пикировка, чтобы они укрепились и лучше потом прижились. Первые цветы на клумбах должны появиться к маю, говорит Инна Пигулевская, затем их будут подсаживать по мере цветения, чтобы радовали глусчан весь сезон. Цвести на клумбах будут петунии, бархатцы, бегонии, сальвия, цинерария, вербена, газания, гребешки, виола, герань, причем разных видов и расцветок, суккуленты. Рассчитывают, что рассады хватит не только для своих нужд, но и на продажу для организаций Глуска.





«Чтобы увеличить количество цветочной рассады на предстоящий сезон, — рассказывает заместитель директора «Жилкомхоза» по идеологической работе Дмитрий Артёмчик, — в этом году мы в два раза увеличили теплицу (теперь она 70 квадратных метров), приобрели фитолампы для лучшего роста растений (на 639 рублей), более чем на 880 рублей закупили семян. Добавьте сюда работу людей. Всё это для того, чтобы в нашем городе было красиво, чтобы цветы радовали людей. Мы надеемся, что и люди тоже с пониманием отнесутся к нашим трудам и сохранят то, что будет расти на клумбах».





По словам начальника отдела ЖКХ, архитектуры и строительства Дмитрия Кушина, выращивание рассады в таком количестве позволит предприятию не только сэкономить бюджетные средства, но и заработать, что всегда приветствуется и всегда на пользу делу.

Т. ЛУКАШЕВИЧ