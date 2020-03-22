3:1. «Слуцк» одержал победу в первом туре чемпионата Беларуси по футболу

Источник материала: Слуцк Город





Несмотря на заявленные проблемы с финансированием, в игре на домашнем поле СФК «Слуцк» одержал победу над мозырьской «Славией» со счётом 3:1.

Все четыре года во в матче были забиты с пенальти, первый тайм закончился счётом 1:1, по втором тайме команда из Слуцка смогла реализовать два пенальти в свою пользу.