15-летний ребёнок погиб во время сильного землетрясения в Хорватии

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сразу два мощных землетрясения произошли в Хорватии. Подземные толчки были зафиксированы в 6 и 7 километрах от столицы страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





Магнитуда сильнейшего из них составила 5,3. В результате природного катаклизма погиб 15-летний ребенок. Медики обнаружили его под обломками обрушившегося здания. Есть информация о пострадавших, однако их точное число пока не называется.





В Загребе оказались повреждены многие здания, некоторые частично обрушились. В пострадавшие районы направлены бригады медиков и спасателей.



