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Белорусские врачи из Европы и США обратились к властям

22.03.2020 19:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Белорусские врачи, работающие в США и Западной Европе, обратились с открытым письмом к властям Беларуси в связи с эпидемией вируса COVID-19, передает «Радыё Свабода».

В письме врачи требуют от органов власти всех уровней:

- Закрыть все учебные и дошкольные учреждения для посещения на четыре недели, с последующим продлением.

- Запретить любые массовые мероприятия и собрания, которые не позволяют участникам находится на расстоянии двух и более метров друг от друга.

- Закрыть спортивные и развлекательные учреждения и предприятия общественного питания, за исключением доставки на дом.

- Рекомендовать отдаленные способы работы, гибкие графики и инициировать закрытие на карантин предприятий и организаций, которые непосредственно не участвуют в жизнеобеспечении населения.

- Сразу же обеспечить уведомление всех слоев населения о способах защиты от инфицирования и ограничения распространения инфекции, включая правила поведения при всеобщем карантине

- Обеспечить своевременное информирование общественности о текущей статистике заболевания и мерах борьбы с эпидемией.

- Обеспечить работников медицинских учреждений и других служб жизнеобеспечения защитными средствами, питанием и, при необходимости, помощью по уходу за детьми.

- Отменить личную ответственность медицинских работников за обнародование информации о текущем состоянии в медицинских учреждениях.

- Активно содействовать взаимодействию государственных учреждений с общественными и волонтерскими организациями для вышеперечисленных задач, а также для безопасного снабжения продуктами питания и медикаментами людей с высоким риском серьезных осложнений (люди старше 60 лет, с хроническими заболеваниями или сниженным иммунитетом.)


Врачи объясняют, почему эти меры необходимы именно сейчас:

- Вирус быстро распространяется в повседневной жизни и передается как больными людьми, так и здоровыми носителями.

- Опыт других стран показал, что промедления введения вышеперечисленных мер приводит к массовой гибели людей в условиях чрезвычайной перегрузки системы медицинской помощи.

- В этой ситуации неизбежен высокий уровень заболеваемости и смертности среди врачей и медицинского персонала. Только замедление распространения вируса через своевременное социальное дистанцирование (всеобщий карантин) и изоляцию больных, может позволить большему количеству пациентов получить помощь и выжить.

Под открытым письмом подписались врачи из США: Анастасия Пигаль, Сергей Дедик, Т.К., Анастасия Маньковская, Ольга Година, Виктория Козловская. Валентина Болотина и Крист Хуб из Швеции, Д. Кузьмин и Р. Фарнин из Германии и А. Мацуткевич из Польши.

«Болезнь не выбирает людей по социальному статусу или должности. Справиться с ней можно только через быструю консолидацию усилий всего общества. Время идет на часы», - говорится в открытом письме.
 
 
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Белорусские врачи, работающие в США и Западной Европе, обратились с открытым письмом к властям Беларуси в связи с эпидемией вируса COVID-19, передает «Радыё Свабода».
 
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