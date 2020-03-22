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Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

22.03.2020 19:35 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что определяет успех любого партнерства? Выполнение взятых на себя обязательств, особенно когда они прописаны в документах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Сейчас, может быть, меньше, но по-прежнему много историй о недобросовестных квартиросъемщиках. То за аренду не платят, то за коммунальные услуги, то квартиру приводят в непригодное для жизни состояние. То же самое и на рынке аренды коммерческой недвижимости.

Но и неплатежи, и убитое состояние помещений еще не самое страшное. Не во всех ситуациях арендодатель может без проблем и быстро выселить недобросовестного нанимателя.

В причинах и следствиях разбиралась Кристина Федорович.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

Кристина Федорович, корреспондент:
Сегодня снять помещение или квартиру не проблема. Подобных объявлений – сотни тысяч. Или вот вам нужен автомобиль. Тоже решаемо: на помощь приходит аренда, и железный конь ваш на нужное время. По дороге нужно остановиться в гостинице? И это не вопрос. Номера одноместные, двухместные, повышенной комфортности – чего душа пожелает.

В общем, любой каприз за ваши деньги. Правда, все чаще арендополучатели наживаются на вышеперечисленных услугах. Проживают бесплатно или и вовсе пытаются присвоить имущество себе.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

Как так? Вашему вниманию – реальные истории.

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Момента, когда в гости нагрянут хозяева квартиры, некоторые арендаторы предпочитают не дожидаться. Мама Александра два года назад сдала квартиру. С виду приличной паре, а на деле...

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

Александр Яшников:
Люди заселяются и через четыре дня уезжают, не расплатившись и высказав негодование по поводу того, что квартира им не подходит по разным причинам. Выясняется, что поломана стиральная машина, сломана раковина. Ну и масса нюансов.
– Они просто пропали?
– Да, просто уехали и все.
– А ключи?
– Оставили под ковриком.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

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Сегодня с подобными проблемами сталкиваются и владельцы белорусских прокатных фирм. Добраться с ветерком до места назначения на арендованном авто – это хорошо, а вот попытаться присвоить его себе – это уже уголовное дело.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

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В большинстве случаев, конечно, клиенты арендуют авто, чтобы съездить, например, в другой город. Тут на помощь приходят гостиницы. Правда, и здесь есть загвоздка.

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Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

В начале февраля в должниках числятся почти 43 тысячи граждан, а это сумма 6,5 миллиона рублей за коммунальные услуги.

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Два судебных исполнителя, сотрудники специального отдела милиции департамента охраны и юрист – в такой компании мы отправились к одной из семей-неплательщиков. Их долг – 2 252 рубля. И это без учета задолженности по кредиту и мобильной связи.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

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Сейчас будет проведен осмотр с целью оценки имущественного положения.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

Максим Хотенчик, заведующий сектором отдела принудительного исполнения Фрунзенского района Минска:
В данном случае это были телевизоры, бытовая техника в виде микроволновки, а так же стиральная машина.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

Взимать нельзя помиловать – какая чаша весов перевесит? В каждом случае свой исход. Только вот всех их объединяет одно: все тайное становится явным и расплата по долгам ждать себя не заставит.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

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Люди в материале: Кристина Федорович

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Что определяет успех любого партнерства? Выполнение взятых на себя обязательств, особенно когда они прописаны в документах, сообщили в программе...
 
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