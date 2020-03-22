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Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что определяет успех любого партнерства? Выполнение взятых на себя обязательств, особенно когда они прописаны в документах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
Но и неплатежи, и убитое состояние помещений еще не самое страшное. Не во всех ситуациях арендодатель может без проблем и быстро выселить недобросовестного нанимателя.
Кристина Федорович, корреспондент:
В общем, любой каприз за ваши деньги. Правда, все чаще арендополучатели наживаются на вышеперечисленных услугах. Проживают бесплатно или и вовсе пытаются присвоить имущество себе.
Как так? Вашему вниманию – реальные истории.
Момента, когда в гости нагрянут хозяева квартиры, некоторые арендаторы предпочитают не дожидаться. Мама Александра два года назад сдала квартиру. С виду приличной паре, а на деле...
Александр Яшников:
Сегодня с подобными проблемами сталкиваются и владельцы белорусских прокатных фирм. Добраться с ветерком до места назначения на арендованном авто – это хорошо, а вот попытаться присвоить его себе – это уже уголовное дело.
В большинстве случаев, конечно, клиенты арендуют авто, чтобы съездить, например, в другой город. Тут на помощь приходят гостиницы. Правда, и здесь есть загвоздка.
В начале февраля в должниках числятся почти 43 тысячи граждан, а это сумма 6,5 миллиона рублей за коммунальные услуги.
Два судебных исполнителя, сотрудники специального отдела милиции департамента охраны и юрист – в такой компании мы отправились к одной из семей-неплательщиков. Их долг – 2 252 рубля. И это без учета задолженности по кредиту и мобильной связи.
Сейчас будет проведен осмотр с целью оценки имущественного положения.
Максим Хотенчик, заведующий сектором отдела принудительного исполнения Фрунзенского района Минска:
Взимать нельзя помиловать – какая чаша весов перевесит? В каждом случае свой исход. Только вот всех их объединяет одно: все тайное становится явным и расплата по долгам ждать себя не заставит.
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Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству
Новости Беларуси. Что определяет успех любого партнерства? Выполнение взятых на себя обязательств, особенно когда они прописаны в документах, сообщили в программе...
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