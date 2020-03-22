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Гололед ожидается в Беларуси в понедельник, 23 марта
22.03.2020 19:25 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Гололедица и до 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 23 марта. Зимой было теплее.
Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в понедельник, 23 марта 2020 года, в Беларуси ожидается малооблачная погода без осадков. При этом на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северо-восточный умеренный.
Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов мороза. Днем будет от нуля до 4 градусов тепла.
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Гололедица и до 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 23 марта. Зимой было теплее.
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