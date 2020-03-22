Гололед ожидается в Беларуси в понедельник, 23 марта

Источник материала: Ежедневник

Гололедица и до 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 23 марта. Зимой было теплее.

Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в понедельник, 23 марта 2020 года, в Беларуси ожидается малооблачная погода без осадков. При этом на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов мороза. Днем будет от нуля до 4 градусов тепла.