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Гололед ожидается в Беларуси в понедельник, 23 марта

22.03.2020 19:25 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Гололедица и до 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 23 марта. Зимой было теплее.

Как сообщил Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, в понедельник, 23 марта 2020 года, в Беларуси ожидается малооблачная погода без осадков. При этом на отдельных участках дорог прогнозируется гололедица. Ветер будет северо-восточный умеренный.

Температура воздуха ночью составит от 4 до 10 градусов мороза. Днем будет от нуля до 4 градусов тепла.

 
 
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Гололедица и до 10 градусов мороза ожидается в Беларуси ночью 23 марта. Зимой было теплее.
 
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