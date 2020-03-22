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Как посчитать размер неустойки за неоплату ЖКУ
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разыскивать приходится и собственников метров, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги годами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Екатерина Праневич, юрист:
В таком случае законодательством предусмотрена ответственность в размере 0,3 % от суммы неуплаты за каждый день просрочки.
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Новости Беларуси. Разыскивать приходится и собственников метров, которые не платят за жилищно-коммунальные услуги годами, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. ...
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