ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Главный судебный исполнитель Беларуси о посещении «должников»: это не очень приятно и действительно опасно

22.03.2020 20:28 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Иногда в случаях, когда кто-то категорически не хочет возвращать долги, за дело берутся судебные исполнители, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Главный судебный исполнитель Беларуси о посещении «должников»: это не очень приятно и действительно опасно

Дмитрий Коваленко, главный судебный исполнитель Беларуси:
Судебные исполнители, когда это требуются, привлекают сотрудников органов внутренних дел, когда посещают таких должников. Бывают такие случаи, безусловно.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

Это, конечно, не очень приятно и действительно опасно. Как мы говорим, в органах внутреннего исполнения порядка 80 % – это женский состав. Поэтому, конечно, очень переживаем. В этом случае нам подставляют плечо коллеги.

Люди в материале: Дмитрий Коваленко, Кристина Федорович

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Иногда в случаях, когда кто-то категорически не хочет возвращать долги, за дело берутся судебные исполнители, сообщили в программе «Неделя» на...
 
Новости дня
Новости разные
 
Через какой срок за неуплату отключают коммунальные и выселяют
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

21.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кричевская жизнь
22.03.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Новости Докшицы
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Заря над Неманам
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Радзiма

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика