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Главный судебный исполнитель Беларуси о посещении «должников»: это не очень приятно и действительно опасно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Иногда в случаях, когда кто-то категорически не хочет возвращать долги, за дело берутся судебные исполнители, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Дмитрий Коваленко, главный судебный исполнитель Беларуси:
Это, конечно, не очень приятно и действительно опасно. Как мы говорим, в органах внутреннего исполнения порядка 80 % – это женский состав. Поэтому, конечно, очень переживаем. В этом случае нам подставляют плечо коллеги.
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Главный судебный исполнитель Беларуси о посещении «должников»: это не очень приятно и действительно опасно
Новости Беларуси. Иногда в случаях, когда кто-то категорически не хочет возвращать долги, за дело берутся судебные исполнители, сообщили в программе «Неделя» на...
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