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«Возможно, не разграничивают своё и гостиничное». Какие мелочи чаще всего выносят из отелей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Чаще всего в отелях отмечают казусы небольшого масштаба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Татьяна Ващенко, начальник службы приема и размещения гостиничного комплекса:
У гостиницы есть база данных, которая хранится долгие годы. Соответственно, никакой трудности и сложности не возникает, когда необходимо кого-то разыскать.
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Новости Беларуси. Чаще всего в отелях отмечают казусы небольшого масштаба, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
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