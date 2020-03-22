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Через какой срок за неуплату отключают коммунальные и выселяют
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Те, кто отдавать долги не спешит, рискуют не только рублем, но и жильем. При этом чем дольше не платишь, тем труднее последствия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Отключить воду или свет имеют право уже через два месяца, а через полгода недобросовестный жилец получит уведомление о выселении из госжилья или о его отчуждении.
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Новости Беларуси. Те, кто отдавать долги не спешит, рискуют не только рублем, но и жильем. При этом чем дольше не платишь, тем труднее последствия, сообщили в...
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