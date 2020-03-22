Через какой срок за неуплату отключают коммунальные и выселяют

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Те, кто отдавать долги не спешит, рискуют не только рублем, но и жильем. При этом чем дольше не платишь, тем труднее последствия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Взимать нельзя помиловать. Истории о недобросовестной аренде и что в Беларуси грозит за неуплату долгов государству

Отключить воду или свет имеют право уже через два месяца, а через полгода недобросовестный жилец получит уведомление о выселении из госжилья или о его отчуждении.



