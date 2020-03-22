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Какое имущество описывают судебные исполнители и как быстро его забирают

22.03.2020 20:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Те, кто отдавать долги не спешит, рискуют не только рублем, но и жильем. При этом чем дольше не платишь, тем труднее последствия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Какое имущество описывают судебные исполнители и как быстро его забирают

Максим Хотенчик, заведующий сектором отдела принудительного исполнения Фрунзенского района Минска:
Был наложен арест на имущество. То есть судебным исполнителем проведен арест того имущества, которое можно реализовать. Ликвидное.

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У должника будет 10-дневный срок на погашение задолженности. Если в этот период задолженность не гасят, судебный исполнитель приезжает, изымает это имущество и передает его на принудительную реализацию.

Люди в материале: нет

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Те, кто отдавать долги не спешит, рискуют не только рублем, но и жильем. При этом чем дольше не платишь, тем труднее последствия, сообщили в...
 
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