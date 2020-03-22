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Какое имущество описывают судебные исполнители и как быстро его забирают
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Те, кто отдавать долги не спешит, рискуют не только рублем, но и жильем. При этом чем дольше не платишь, тем труднее последствия, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Максим Хотенчик, заведующий сектором отдела принудительного исполнения Фрунзенского района Минска:
У должника будет 10-дневный срок на погашение задолженности. Если в этот период задолженность не гасят, судебный исполнитель приезжает, изымает это имущество и передает его на принудительную реализацию.
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Новости Беларуси. Те, кто отдавать долги не спешит, рискуют не только рублем, но и жильем. При этом чем дольше не платишь, тем труднее последствия, сообщили в...
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