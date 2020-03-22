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«Хотел хайпануть»: парень бил ногами припаркованные автомобили и снимал на видео для интернета

22.03.2020 20:19 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Парень ногами повредил несколько автомобилей в Минске, а на следующий день сам пришел в милицию. Об этом сообщили в ГУВД Мингорисполкома.

Ночью 16 марта в одной из социальных сетей появилось видео, на котором запечатлено, как автор видеоролика наносит удары по припаркованным вдоль дороги автомобилям. Оперативники установили личность молодого человека, причастного к совершению противоправных действий, однако утром 17 марта он сам явился в милицию с повинной.

По словам молодого человека, он начал бить автомобили и снимать все это на камеру, чтобы позже разместить ролик в интернете и «хайпануть».

Комментарий 19-летнего минчанина по поводу случившегося

В результате хулиганских действий 19-летнего минчанина было повреждено три автомобиля. Сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело.

 
Теги: Минск
 
 
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В результате хулиганских действий 19-летнего минчанина было повреждено три автомобиля. Сумма ущерба устанавливается, возбуждено уголовное дело.
 
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