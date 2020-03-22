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«Эти яблоки и груши уйдут в детские сады и школы». Как хозяйству «Можейково» удается обеспечить овощами и фруктами четыре района?

22.03.2020 20:21 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В хозяйстве «Можейково» идет закупка семян овощей и фруктов. Прошлогодние плоды из стабилизационного фонда расходятся, но еще покрывают нужды госучреждений, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

«Эти яблоки и груши уйдут в детские сады и школы». Как хозяйству «Можейково» удается обеспечить овощами и фруктами четыре района?

Михаил Марчук, директор хозяйства «Можейково»:
Все промаркировано, все подписано. Завтра эти яблоки и груши уйдут в детские садики и школы.

«Эти яблоки и груши уйдут в детские сады и школы». Как хозяйству «Можейково» удается обеспечить овощами и фруктами четыре района?

Это хозяйство – единственное в Лидском районе, которое обеспечивает овощами и фруктами и свою местность, и соседей – Ивьевский, Вороновский и Щучинский районы.

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Но конкуренцию начинают составлять фермерские хозяйства. Молодой руководитель намерен побороться с ними за цену.      

«Эти яблоки и груши уйдут в детские сады и школы». Как хозяйству «Можейково» удается обеспечить овощами и фруктами четыре района?

«Эти яблоки и груши уйдут в детские сады и школы». Как хозяйству «Можейково» удается обеспечить овощами и фруктами четыре района?

Михаил Марчук:
Площади под овощные культуры у нас остаются 120 гектар. Мы дальше планируем выращивать свеклу, лук, морковь и капусту и побеждать в тендерах. Наша задача  получать больше урожайность для того, чтобы себестоимость была ниже и чтобы продукция была на рынке более конкурентоспособной.

Люди в материале: Михаил Марчук

 
 
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Новости Беларуси. В хозяйстве «Можейково» идет закупка семян овощей и фруктов. Прошлогодние плоды из стабилизационного фонда расходятся, но еще покрывают нужды...
 
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