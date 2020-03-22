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В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

22.03.2020 20:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В этих пробирках совсем не экзоты, наш национальный второй хлеб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

«Малоберестовицкий элитхоз» специализируется на выращивании элитных сортов картофеля белорусской селекции.

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Для этого своя, единственная в Гродненской области, лаборатория микроклонального размножения. 

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

Валентина Селедчик, агроном хозяйства «Малоберестовицкий элитхоз»:
Этим растениям уже четыре недели, вот это – 28 дней. Месяц. Практически три недели они вырастают, и дальше идут на размножение.

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

16 часов в день лампы светят, 8 часов для растений ночь. Плюс комфортный температурный режим. В лаборатории сейчас семь отечественных сортов. Новинка этого года – картофель «Мастак». 

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

Валентина Селедчик:
Говорят, этот сорт очень любит Президент. Но вот видите, в пробирках растения выросли тоже очень хорошие, такие крепкие.

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В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

Стерильные образцы закупают в Национальной академии наук. В пробирках специальная среда из 22 химических элементов, которые суперполезны для роста. Задача лаборантов – размножить каждый образец. Работа почти ювелирная.

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

Наталья Чубарых, лаборант хозяйства «Малоберестовицкий элитхоз»:
Выходит с растения по 8, по 9 черенков. И очень приятно потом смотреть, когда из них вырастает хорошее красивое растение.

Из одного такого растения в итоге получат как минимум полторы тысячи картофельных кустов. 

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

Рассаду поместят в теплицу, затем высадят на полях, уберут, отбракуют, сделают пробы почвы, и снова высадят – и так четыре года будут наращивать объемы. Зачем все так сложно? А чтобы на пятый год получить здоровые элитные семена картофеля. Основу будущих богатых урожаев. 

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

Валентина Селедчик:
Так как картофель – культура, подверженная вирусным инфекциям, здесь у нас идет размножение растений на безвирусной основе. Считается, что он намного здоровее, лучше, и урожайность хорошая.

В картофелехранилище уже готовят клубни на посадку. Для получения семенного материала лучший вариант – мелкая картошка. 

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

Посадку пока планируют на 10 апреля. Но подготовка уже в разгаре. Картофель в хранилищах надо перебрать. В помощь людям новая техника белорусского производства – мобильная линия сортировки и очистки.  

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

Наталья Гуцко, заведующая картофелехранилищем хозяйства «Малоберестовицкий элитхоз»:
Очень удобно, увеличилась производительность переборки до 15 тонн в день. Раньше перебирали вручную.

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

Вместо 25 человек всего пять, а качество очистки картофеля на линии не уступает.

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

Наталья Гуцко:
Вот такая у нас чистая получается красивая картошка.

Старания работников хозяйства хорошо окупаются. Семена пользуются спросом у других хозяйств, а 80 % картофеля – на экспорт. Прошлогодняя засуха повысила спрос зарубежных стран на белорусский продукт.

В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?

Владимир Белый, директор хозяйства «Малоберестовицкий элитхоз»:
Весь осенний картофель продовольственный был реализован. В этом году, опять же, спрос возрос, в том числе в Украину, из Киргизии звонили. Что касается экономики, за 2019 год рентабельность картофеля составила порядка 38 %.

Люди в материале: Валентина Селедчик, Наталья Чубатых, Наталья Гуцко, Владимир Белый

 
 
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Новости Беларуси. В этих пробирках совсем не экзоты, наш национальный второй хлеб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Малоберестовицкий элитхоз»...
 
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