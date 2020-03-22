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В пробирках среда из 22 химических элементов. Как выращивают элитные сорта картофеля в лаборатории?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В этих пробирках совсем не экзоты, наш национальный второй хлеб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
«Малоберестовицкий элитхоз» специализируется на выращивании элитных сортов картофеля белорусской селекции.
Для этого своя, единственная в Гродненской области, лаборатория микроклонального размножения.
Валентина Селедчик, агроном хозяйства «Малоберестовицкий элитхоз»:
16 часов в день лампы светят, 8 часов для растений ночь. Плюс комфортный температурный режим. В лаборатории сейчас семь отечественных сортов. Новинка этого года – картофель «Мастак».
Валентина Селедчик:
Стерильные образцы закупают в Национальной академии наук. В пробирках специальная среда из 22 химических элементов, которые суперполезны для роста. Задача лаборантов – размножить каждый образец. Работа почти ювелирная.
Наталья Чубарых, лаборант хозяйства «Малоберестовицкий элитхоз»:
Из одного такого растения в итоге получат как минимум полторы тысячи картофельных кустов.
Рассаду поместят в теплицу, затем высадят на полях, уберут, отбракуют, сделают пробы почвы, и снова высадят – и так четыре года будут наращивать объемы. Зачем все так сложно? А чтобы на пятый год получить здоровые элитные семена картофеля. Основу будущих богатых урожаев.
Валентина Селедчик:
В картофелехранилище уже готовят клубни на посадку. Для получения семенного материала лучший вариант – мелкая картошка.
Посадку пока планируют на 10 апреля. Но подготовка уже в разгаре. Картофель в хранилищах надо перебрать. В помощь людям новая техника белорусского производства – мобильная линия сортировки и очистки.
Наталья Гуцко, заведующая картофелехранилищем хозяйства «Малоберестовицкий элитхоз»:
Вместо 25 человек всего пять, а качество очистки картофеля на линии не уступает.
Наталья Гуцко:
Старания работников хозяйства хорошо окупаются. Семена пользуются спросом у других хозяйств, а 80 % картофеля – на экспорт. Прошлогодняя засуха повысила спрос зарубежных стран на белорусский продукт.
Владимир Белый, директор хозяйства «Малоберестовицкий элитхоз»:
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Новости Беларуси. В этих пробирках совсем не экзоты, наш национальный второй хлеб, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. «Малоберестовицкий элитхоз»...
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