Американского эксперта по допингу отстранили за допинг

Спортсмен дисквалифицирован на четыре года. Отмечается, что он принял наказание от USADA.





Гливс — сотрудник кафедры кинезиологии Калифорнийского государственного университета. В его профиле на сайте учебного заведения указано, что в сферу его интересов входит допинг и его изучение с разных социокультурных точек зрения.





Гливс был экспертом в деле бывшего американского велосипедиста Лэнса Армстронга. Спортсмен является единственным в истории семикратным победителем "Тур де Франс". В 2012-м его пожизненно дисквалифицировали за употребление допинга и лишили всех титулов, завоеванных после 1998 года.