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Американского эксперта по допингу отстранили за допинг
Источник материала: Партизан
Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило об отстранении 36-летнего велосипедиста Джона Гливса за нарушение антидопинговых правил. В его организме был обнаружен анаболический стероид оксандролон, сообщает "Лента.ру",
Спортсмен дисквалифицирован на четыре года. Отмечается, что он принял наказание от USADA.
Гливс — сотрудник кафедры кинезиологии Калифорнийского государственного университета. В его профиле на сайте учебного заведения указано, что в сферу его интересов входит допинг и его изучение с разных социокультурных точек зрения.
Гливс был экспертом в деле бывшего американского велосипедиста Лэнса Армстронга. Спортсмен является единственным в истории семикратным победителем "Тур де Франс". В 2012-м его пожизненно дисквалифицировали за употребление допинга и лишили всех титулов, завоеванных после 1998 года.
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Американское антидопинговое агентство (USADA) объявило об отстранении 36-летнего велосипедиста Джона Гливса за нарушение антидопинговых правил. В его организме был...
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