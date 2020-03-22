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После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной

22.03.2020 20:16 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Традиционно в авангарде ранней посевной Лидский район. Не самый южный, но в данном случае учитывается не только температура, но и особенность почвы – много песчаных полей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной

А ведь секретный ингредиент будущего национального каравая – как раз посеять в нужный момент, пока земля напитана влагой.

После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной

Знаете, как раньше проверяли землю агрономы? Когда весной приходили в поле, брали землю в кулак, сжимали, а потом разжимали. Земля должна была рассыпаться. Значит, к обработке и посеву готова.

После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной

Метод срабатывает и сегодня. Правда, аграрии признаются: за годы работы настолько ранней посевной и не припомнят.

После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной

Сергей Зизюк, заместитель директора по растениеводству хозяйства «Едки-агро»:
Этот год сложился таким, что приблизительно на две недели раньше, а то и больше, получилось выйти в поле для посева.

После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной

Механизатор Артем Морозовский радости не скрывает, он буквально считал дни до выхода в поле. Это его первая посевная! Да еще и новый трактор доверило хозяйство. 

Артем Морозовский, механизатор хозяйства «Едки-агро»:
Доволен. Энергонасыщенный, в сжатые сроки можно и запахать, и посеять.

После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной

Техника не только надежная, но и умная. 

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Бортовой компьютер уже давно из модного ноу-хау превратился в привычного и верного помощника механизаторов. 

После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной

Артем Морозовский:
Здесь полностью все параметры высевающие: нормы, гектары, скорость, обороты вентилятора высевающего. Вот здесь смайлик. Если он не улыбается, значит, что-то пошло не так. Видно – улыбка, сейчас значит все нормально.

Сейчас Артем сеет зерносмесь: овес с горохом. Старается. Надо оправдать доверие, а жене с двумя детьми принести хорошую зарплату – посевная серьёзно плюсует в семейный бюджет. Много работы – достойная оплата. 

После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной

Артем Морозовский:
Давно мечтал о такой технике, чтобы работать в поле. Приносить людям радость и хороший хлеб.

В хозяйстве в разгаре сев яровых и зернобобовых. Контроль технологии на каждом этапе. 

Сергей Зизюк:
После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян.

После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной

Начало полевых работ – своего рода экзамен для нового директора сельхозпредприятия Дмитрия Коховца. Только вступил в должность, уже перекроил план посева четко под нужды хозяйства и с учетом меняющегося климата: в два раза больше кукурузы, ставка на однолетние травы. Возобновил посев люпина, ведь это ценный источник белка для животных, к тому же дешевле импортной сои.  

После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной

Дмитрий Коховец, директор хозяйства «Едки-агро»:
С помощью поддержки райисполкома мы смогли полностью, на 100 % отремонтировать технику. По состоянию на сегодня будет посеяно 25 % от ранних яровых культур. К началу апреля мы должны закончить посевную.

Люди в материале: Сергей Зизюк, Артем Морозовский, Дмитрий Коховец

 
 
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Новости Беларуси. Традиционно в авангарде ранней посевной Лидский район. Не самый южный, но в данном случае учитывается не только температура, но и особенность...
 
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