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После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Традиционно в авангарде ранней посевной Лидский район. Не самый южный, но в данном случае учитывается не только температура, но и особенность почвы – много песчаных полей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
А ведь секретный ингредиент будущего национального каравая – как раз посеять в нужный момент, пока земля напитана влагой.
Знаете, как раньше проверяли землю агрономы? Когда весной приходили в поле, брали землю в кулак, сжимали, а потом разжимали. Земля должна была рассыпаться. Значит, к обработке и посеву готова.
Метод срабатывает и сегодня. Правда, аграрии признаются: за годы работы настолько ранней посевной и не припомнят.
Сергей Зизюк, заместитель директора по растениеводству хозяйства «Едки-агро»:
Механизатор Артем Морозовский радости не скрывает, он буквально считал дни до выхода в поле. Это его первая посевная! Да еще и новый трактор доверило хозяйство.
Артем Морозовский, механизатор хозяйства «Едки-агро»:
Техника не только надежная, но и умная.
Бортовой компьютер уже давно из модного ноу-хау превратился в привычного и верного помощника механизаторов.
Артем Морозовский:
Сейчас Артем сеет зерносмесь: овес с горохом. Старается. Надо оправдать доверие, а жене с двумя детьми принести хорошую зарплату – посевная серьёзно плюсует в семейный бюджет. Много работы – достойная оплата.
Артем Морозовский:
В хозяйстве в разгаре сев яровых и зернобобовых. Контроль технологии на каждом этапе.
Сергей Зизюк:
Начало полевых работ – своего рода экзамен для нового директора сельхозпредприятия Дмитрия Коховца. Только вступил в должность, уже перекроил план посева четко под нужды хозяйства и с учетом меняющегося климата: в два раза больше кукурузы, ставка на однолетние травы. Возобновил посев люпина, ведь это ценный источник белка для животных, к тому же дешевле импортной сои.
Дмитрий Коховец, директор хозяйства «Едки-агро»:
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После прохождения сеялки нужно посмотреть на глубину заделки семян. Какие особенности у ранней посевной
Новости Беларуси. Традиционно в авангарде ранней посевной Лидский район. Не самый южный, но в данном случае учитывается не только температура, но и особенность...
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