Продукты и лекарства – с доставкой на дом

По всей стране начали принимать звонки телефоны «горячих линий» для граждан пожилого возраста и инвалидов по доставке соцслужбой продуктов питания, товаров первой необходимости и лекарственных средств. Такие меры принимаются в целях профилактики распространения кароновирусной инфекции.

















Чтобы увидеть, как организована эта работа в нашем районе, в воскресенье в Смолевичах побывала председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Миноблисполкома Тамара Красовская. Тамара Петровна вместе с начальником управления по труду, занятости и социальной защите Смолевичского райисполкома Натальей Денисевич и директором Смолевичского территориального центра социального обслуживания населения Анастасией Бутор побывала у пожилых граждан, которые в числе первых обратились на телефон «горячей линии». Всего один звонок – и в течение нескольких часов соцработник доставит на нужный адрес хлеб, молоко, творог, другие продукты и необходимые лекарства. Чтобы обезопасить пожилых граждан, сотрудники социальной службы посещают их в медицинских масках и перчатках.





Виктория КИРБАЙ.

Фото Александра ВОЛОДЬКО.