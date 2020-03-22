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«Законы на моей стороне». Арендатор помещения в кинотеатре «Электрон» перестал вносить плату, но съезжать не хочет
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Что определяет успех любого партнерства? Выполнение взятых на себя обязательств, особенно когда они прописаны в документах, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
– Почему не платите арендную плату за помещение?
В нашем доме поселился замечательный сосед. А точнее, в здании бывшего кинотеатра «Электрон», где находится один из съемочных павильонов нашего телеканала. И сосед-то то не один, а с весьма экзотическими пресмыкающимися.
До того, как «Электрон» стал собственностью СТВ, мужчина начал арендовать помещение у предыдущего владельца здания – договор заключен до 2021 года. По факту выплат уже три месяца нет, да и граница дозволенного (то есть арендуемая площадь) нарушена.
Алексей Лухверчик, начальник отдела кадровой и правовой работы ЗАО «Столичное телевидение»:
Иск с целью расторжения договора подан. Получается, что даже если тот самый сосед не платит, выселить его можно только через суд, что впереди. Пока и спасатели, и милиция на наши вызовы лишь разводят руками. А нам на съемочной площадке остается опасаться, что в гости нагрянет змея.
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«Законы на моей стороне». Арендатор помещения в кинотеатре «Электрон» перестал вносить плату, но съезжать не хочет
Новости Беларуси. Что определяет успех любого партнерства? Выполнение взятых на себя обязательств, особенно когда они прописаны в документах, сообщили в программе...
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