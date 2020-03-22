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Наталья Эйсмонт: «Нынешняя ситуация показывает нам, что в Беларуси не развалена система здравоохранения»

22.03.2020 20:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Для транзитного транспорта – зеленый коридор с минимальными остановками, соотечественникам и соседям – помочь вернуться домой. 

Исходя из поручений Президента, МИД сориентировал все заграничные учреждения – максимальное содействие белорусским туристам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Увы, проскакивает информация, что случаи, когда людей не берут на борт самолета, еще имеют место быть. Да, единичные случаи, но и их надо свести к нулю. Внутри страны школы и вузы не закрывать. Но пары – сдвинуть. Увеличить количество транспорта и усилить заботу о пожилых людях – вот он белорусский рецепт от пандемии.   

Наталья Эйсмонт: «Нынешняя ситуация показывает нам, что в Беларуси не развалена система здравоохранения»

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
Первое и, наверное, главное – нынешняя ситуация показывает нам, что в Беларуси не развалена система здравоохранения. Она выросла из советской системы, и на сегодня мы можем говорить о том, что это величайшая заслуга нашей школы, что в непростых условиях таких, как сегодня, система функционирует и ситуация находится под контролем. Второе – после подробнейшего обсуждения эпидемиологической ситуации в целом, которая сегодня сложилась в нашей стране, и внимательно выслушав каждого из участников совещания, глава государства в финале встречи задал один главный вопрос: «Что необходимо еще?». Конечно, он касался и нынешней ситуации, но глобальнее – что нужно еще для того, чтобы еще больше укрепить и усилить систему здравоохранения нашей страны, ведь ключевая задача состоит в том, чтобы, конечно, без излишеств, но система функционировала стабильно и максимально эффективно всегда. 

Люди в материале: Наталья Эйсмонт

 
 
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Новости Беларуси. Для транзитного транспорта – зеленый коридор с минимальными остановками, соотечественникам и соседям – помочь вернуться домой. 
 
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