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Наталья Эйсмонт: «Нынешняя ситуация показывает нам, что в Беларуси не развалена система здравоохранения»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Для транзитного транспорта – зеленый коридор с минимальными остановками, соотечественникам и соседям – помочь вернуться домой.
Исходя из поручений Президента, МИД сориентировал все заграничные учреждения – максимальное содействие белорусским туристам, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Увы, проскакивает информация, что случаи, когда людей не берут на борт самолета, еще имеют место быть. Да, единичные случаи, но и их надо свести к нулю. Внутри страны школы и вузы не закрывать. Но пары – сдвинуть. Увеличить количество транспорта и усилить заботу о пожилых людях – вот он белорусский рецепт от пандемии.
Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:
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Наталья Эйсмонт: «Нынешняя ситуация показывает нам, что в Беларуси не развалена система здравоохранения»
Новости Беларуси. Для транзитного транспорта – зеленый коридор с минимальными остановками, соотечественникам и соседям – помочь вернуться домой.
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